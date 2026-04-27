警兩星期打擊詐騙及洗黑錢拘71人　涉66宗騙案總損失逾$5.3億

警方過去兩星期開展反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕71人，他們共涉及66宗騙案及洗黑錢案，受害人多達136名。其中有騙徒假扮一間美國公司的總裁，下達指示調動公司資金，騙取1,476萬港元，警方經調查後，以涉嫌洗黑錢罪拘捕2名戶口持有人。



港島總區科技及財富罪案組督察梁鈺亨及督察高樂陶（左至右）。（翁鈺輝攝）

港島總區科技及財富罪案組督察梁鈺亨陳述案情，指警方留意到近年香港詐騙案及洗黑錢案仍有上升趨勢，有見及此，港島總區刑事部聯同港島總區轄下4個警區的刑事單位，於4月13至26日，開展為期14日的「穿雲行動」反詐騙及反洗黑錢，共拘捕49男22女（20至76歲），他們分別為傀儡戶口持有人及牽涉詐騙活動的人，報稱是會計師、裝修師傅、地產經紀及家庭主婦，罪名為洗黑錢罪及以欺騙手段取得財產罪等，被捕人共涉及66宗騙案及洗黑錢案。

案件多達136名受害人（18至71歲），報稱是公司董事、文員等，損失500至約1,400萬不等，總損失超過5.35億元，當中567萬元詐騙款項經警方反詐騙協調中心啟動止付機制後被攔截。

最高損失金額的案件為1,476萬元的洗黑錢案，受害人為一間美國公司，其經理報案，指在2025年7月收到騙徒假扮公司的行政總裁的電郵，指示經理因商業營運原因需要調動公司的資金，經理不虞有詐，將180萬美元（折合約1,476萬港元）轉賬至指定香港銀行戶口。其後該名經理與真正的公司總裁溝通方得知受騙，遂向香港警方求助。警方成功攔截其中約100萬港元，騙款未完全落入騙徒手中。

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警方調查後，已拘捕2名傀儡戶口持有人，涉嫌以洗黑錢罪。梁強調，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款500萬元。

警方再次強調切勿輕視販賣及租借戶口給他人的嚴重性，此舉會構成洗黑錢罪，更加會助長日漸嚴重的詐騙趨勢。此外，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，為對傀儡戶口持有人及公眾產生阻嚇作用，在處理洗黑錢案件的時候，法庭會考慮洗黑錢案件的普遍性及其對社會造成的損害程度，予以加重刑罰。

督察高樂陶表示，騙徒手法層出不窮，最近除了常見的假冒官員和投資騙案之外，騙徒又重施故技，假冒銀行、電訊公司、政府機構或知名企業發送欺詐短訊，誘導受害者點擊惡意連結或提供個人資料，最終導致損失金錢甚至個人資料被盜用。

釣魚短訊詐騙的基本模式是騙徒會發出短訊，並利用不同藉口，例如訛稱顧客帳戶有一筆未經授權的交易或積分到期，要求對方登錄網站取消交易或換取禮物，或假扮成銀行、支付平台或保險公司職員，訛稱受害人採用了平台提供的收費服務或其他保險服務、並要求收取相關費用，甚或聲稱有關服務即將到期，要求受害人繳費續保，目的是令對方跟隨指示按下短訊附載的連結進入假網站，輸入銀行帳戶名稱及密碼、信用卡資料等敏感資料。

港島總區刑事部為了打擊釣魚短訊詐騙，在3月份成功瓦解一個活躍於本港詐騙集團、他們利用假冒水務署的釣魚短訊盜取信用卡資料。該詐騙集團的犯案手法有高度組織。他們假冒水務署，向市民發放帶有虛假連結的釣魚短訊，要求處理帳戶事宜，或繳付逾期帳單。當受害人點擊連結，在偽冒網站輸入信用卡資料後，詐騙集團成員隨即利用取得的資料，於本地不同網上商店進行大額購物。

今年3月，港島總區刑事部經過深入調查，整合及分析大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃安裝於罪案黑點的閉路電視，發現該集團利用觀塘一個工業大廈單位作為釣魚短訊的發放中心，隨後以「串謀詐騙」罪拘捕4名本地男女。他們涉嫌與今年1月至3月發生的25宗同類型偽冒水務署、證券公司、零售商等釣魚短訊詐騙案件有關，涉及金額超過80萬港元。

假水務署釣魚短訊呃25人共$80萬 警瓦解詐騙集團拘4人包括主腦

通訊事務管理局辦公室已推出 「短訊發送人登記制」，獲官方認證的公司及機構會發出以「#」號開頭的短訊。來方便市民識別短訊發送人身份。

近期警方亦注意到有騙徒偽裝成商品賣家或個人用戶，透過社交平台發文、或者發福利資訊，聲稱可免費領取二手物品或其他各類產品，無需支付購買費用，只需支付小額郵費給騙徒即可送達。騙徒與市民達成「送貨共識」後，會發送虛假的「郵寄資料填寫連結」，聲稱市民填寫個人資料並繳交少量郵費後，便可到就近便利店取貨。待市民完成資料提交後，騙徒立即編造藉口，例如「騙徒自己的銀行帳戶被凍結，需買家協助驗證才能支付郵費，發送所謂「驗證碼」，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該「驗證碼」填入轉帳欄以完成「解凍驗證」。市民按要求操作後才察覺，所謂「驗證碼」即是轉帳金額，資金已轉給騙徒，對方亦已失聯。

市民如有懷疑可以利用警方的守網者網站的「防騙視伏器」，或手機版「防騙視伏App」，輸入懷疑的社交媒體帳號、電話號碼、平台網址或者收款帳號等，評估詐騙風險。市民亦可以致電24小時諮詢熱線「防騙易18222」，作即時諮詢。