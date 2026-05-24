紅磡長生店2歲貓仔「斷尾」嘴發紫疑中毒送醫亡 警暫列虐畜調查
撰文：凌逸德
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紅磡有貓隻重傷身亡，警調查是否涉虐畜。今日（24日）下午3時36分，老龍坑街12號一間提供殯儀服務的長生店姓劉（39歲）女負責人報案，指其飼養的一隻貓疑遭剪尾、且嘴部發紫疑中毒，攜貓往寵物診所求醫後，證實不治。多名警員到場調查；愛護動物協會亦派員到場協助檢走貓屍。
消息指，涉案貓貓為雄性，約2歲，初生不久即由上址長生店「放養」，今午2時許牠突負傷歸來，主人赫見其尾部受傷、近乎斷開，嘴部發紫，立即帶牠睇獸醫，惜終返魂乏術，隨後將貓屍抱回店內及報警。警方將案件暫列「殘酷對待動物」，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。
該長生店的Facebook專頁可見，曾經飼養一隻貓「鵪鶉」，牠於2024年9月以16歲高齡逝世，店方當時為其舉行「告別禮」讓街坊送貓貓最後一程。據了解，貓主有朋友其後於大埔林村，拾獲今次案中的貓貓，轉贈貓主飼養。
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