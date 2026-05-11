旺角虐畜｜金毛犬B棄垃圾桶　兩女落網揭走私狗隻來港　警另檢3狗

旺角黑布街前日（9日）早上揭發虐畜案，一名清潔女工在後巷收集垃圾時，赫見垃圾桶內有一隻疑患病的金毛尋回犬幼犬，其眼發炎有分泌物、腳抽筋，女工遂報警求助；幼犬其後由愛護動物協會帶走治理。



警方表示，人員透過銳眼計劃翻查閉路電視片段及情報分析後，今早（11日）在何文田一單位內拘捕兩名年齡分別為28及39歲本地女子，涉嫌殘酷對待動物，她們現正被扣留調查。案件交由旺角刑事偵緝支援隊（動物專隊）跟進。據了解，兩名被捕女子為伴侶關係，懷疑有人透過社交平台買狗後，非法走私來港；其單位內亦發現3隻狗，包括一隻3歲金毛尋回犬、一隻8個月大柴犬及一隻4歲哥基犬，交由愛協帶走。



警方在何文田一單位內拘捕兩名分別28及39歲本地女子，涉嫌殘酷對待動物。據了解，兩人為伴侶關係。（警方提供）

案發於5月9日早上9時許，一名清潔女工在旺角黑布街104號後巷收集垃圾時，在一個裝有餐廳垃圾和餿水的垃圾桶內驚見一隻幼犬，於是與友人商討後聯絡動物組織，經成員檢視發現該隻疑是金毛尋回犬的幼犬，左眼流出分泌物，手腳不斷抽搐，疑身患疫病，慘遭丟棄，於是報警。

警方稱，於當日早上10時32分接報，並將案件列作「殘酷對待動物」，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。愛護動物協會到場，發現該隻約3個月大金毛尋回犬眼發炎、腳抽筋，無表面傷，牠其後被帶往愛協青衣中心治理。

清潔女工將幼犬救出，牠混身濕漉漉十分可憐。（受訪者提供）

流浪協進會的負責人潘先生指，清潔女工倒垃圾時將垃圾桶平放，取出兩三袋垃圾後，赫見一隻BB犬在內，被垃圾覆蓋砸在中間，於是將牠抱出來放在一旁。潘估計是兩至三個月大的金毛尋回犬。他說，該個垃圾桶是餐廳專用，丟棄的主要是食物渣滓，又沾有餿水和辣椒油，痛斥棄狗者冷血「當隻狗垃圾咁丟」。

清潔女工在旺角黑布街後巷收集垃圾時，在一個裝有餐廳垃圾和餿水的垃圾桶內發現幼犬。（受訪者提供）

幼犬當時被放置在一個裝有餐廳垃圾和餿水的垃圾桶內。（黃偉民攝）

愛護動物協會上周六回覆《香港01》查詢表示，愛協督察當日接獲警方通知後，前往旺角黑布街一條後巷，跟進一宗懷疑殘酷對待動物案件。現場發現一隻金毛尋回犬幼犬，較早前懷疑被人棄置於大型垃圾桶內後離去。該狗抽搐、眼有分泌物，懷疑帶有傳染病。

督察隨即將狗隻送往愛護動物協會青衣中心，接受進一步檢查及治療。警方現已將案件列作懷疑殘酷對待動物案，愛協將協助警方照顧及治理該狗隻，直至案件審訊完結。

香港愛護動物協會對任何遺棄動物的行為予以嚴厲譴責，指遺棄狗隻不但對動物造成極大痛苦和危險，亦屬違法行為。若涉事狗隻正患病，仍將其棄置，更是極不負責任及令人不齒的行為。協會呼籲市民切勿遺棄動物，並應為飼養動物負上應有責任；如發現懷疑虐待或遺棄動物個案，應盡快向警方或愛協舉報。