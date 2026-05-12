旺角虐畜｜被棄金毛犬B末期狗瘟　搶救後終安樂死　被捕兩女保釋

旺角黑布街上周六（9日）早上揭發虐畜案，一名清潔女工在後巷收集垃圾時，赫見垃圾桶內有一隻疑患病的金毛尋回犬幼犬，其眼發炎有分泌物、腳抽筋，女工遂報警求助；幼犬其後由愛護動物協會帶走治理，證實患有末期狗瘟，其後狗隻持續抽搐，不能自行喝水，情況嚴重，經獸醫評估後進行安樂死。



警方翻查天眼及在區內獸醫診所搜查情報，本周一（11日）於何文田一單位，以涉嫌「殘酷對待動物」罪拘捕兩名涉案本地女子，並在單位檢獲另外3隻狗。該3隻狗初步健康良好，被捕兩名女子則已獲准保釋。警方懷疑有人透過社交平台買狗後，非法走私來港。香港愛護動物協會對棄狗及走私動物行為予以最嚴厲譴責，形容為冷血、殘忍、完全不能接受。



5月9日，清潔女工將幼犬救出，牠混身濕漉漉十分可憐。（受訪者提供）

上周六（9日），警方接獲一名清潔工人報案，指在旺角黑布街104號後巷一個垃圾桶內發現一隻狗，相信是被人遺棄。人員趕至經過初步檢查，發現狗隻情況相當惡劣，懷疑是遭受到不恰當的對待。案件隨即交由旺角警區刑事調查隊第十隊（動物罪案警察專隊）接手調查。該隻狗則交由香港愛護動物協會治療和照顧。檢查顯示該隻狗是3個月大的金毛尋回犬，身上沒有任何晶片，而且健康狀況欠佳。

5月9日，幼犬濕漉漉、左眼流出分泌物、手腳不斷抽搐。（受訪者提供）

被棄幼犬末期狗瘟抽搐無法自行飲水 獸醫進行安樂死

香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡指，該隻年幼金毛尋回犬被丟在一個垃圾桶內。由於其後垃圾桶仍有人使用，幼犬被發現時已全身濕透，身上覆蓋很多污水及辣椒油。幼犬當時不斷抽搐、眼睛有分泌物，愛協人員將牠送到愛協青衣中心，交予獸醫團隊檢查，安排緊急治療及密切監察。

獸醫檢查後，證實幼犬患上末期狗瘟，是一種高度傳染性的病毒疾病，可影響呼吸、腸道和神經系統。愛協獸醫團隊曾為牠提供藥物、抗生素和靜脈輸液等治療，惜幼犬到達醫院時，已進入了一個非常嚴重的階段，出現持續抽搐，甚至沒有辦法自行喝水，反映出現很嚴重的神經症狀。由於牠已經失去了基本生活的能力，並且承受著極大痛苦，愛協多名獸醫在共同評估之後，決定為牠安樂死免去痛苦。

警方旺角警區刑事調查隊第10隊主管偵緝督察葉皓霖（左）及香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡交代案件。（林振華攝）

警拘兩女子在單位再檢3狗 懷疑有人在網上平台買狗走私到港

警方在接報之後，隨即翻查了大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」及附近商戶的閉路電視。在區內一間獸醫診所的協助下，警方昨日（11日）早上在何文田的一個500呎單位，拘捕兩名分別28歲及39歲的女子，涉嫌「殘酷對待動物」。旺角警區刑事調查隊第10隊主管偵緝督察葉皓霖指，懷疑有人在網上平台買狗之後，非法走私到港，警方正調查有關狗隻原擬由被捕人自己飼養還是轉售。

人員在兩名女子的住所內亦發現另外3隻狗，包括一隻3歲金毛尋回犬、一隻8個月大柴犬及一隻4歲哥基犬。3隻狗由愛協人員帶走檢查，目前狀況良好，均有針卡，身上有晶片，沒有染上狗瘟。

兩名女子現在被保釋候查，需在6月中旬向警方報到。據悉，她們為情侶，住所內有兩間房、廚房及廁所，空間足夠涉案的幾隻狗生活。

警方在何文田一單位內拘捕兩名分別28及39歲本地女子，涉嫌殘酷對待動物。據了解，兩人為情侶。（警方提供）

警方指出，走私動物來港不僅觸犯法例，而且被走私的動物存有健康風險，對市民及本港其他動物帶來感染機會。警方重視所有殘酷對待動物的案件，絕對不會容忍任何殘酷對待動物的行為。殘酷對待動物是嚴重罪行，一經定罪，最高可罰款20萬元的以及監禁3年。

愛協嚴厲譴責冷血殘忍行為 促政府修例提高罰則

香港愛護動物協會對有狗隻被當成垃圾丟在垃圾桶內的行為，予以最嚴厲譴責。秦美怡指，將一隻有病的狗當作垃圾丟在垃圾桶內，是冷血、殘忍、完全不能接受的行為，有關行為完全漠視了動物本身有感受，可以承受重大痛苦的事實。協會也強烈呼籲市民，千萬不要購買來源不明或者是懷疑走私的動物。

愛協再次提醒，飼養動物是一生的承諾。主人有責任提供合適照顧、適切的醫療以及安全的居住環境給飼養的動物。絕對不可以因為動物有病、照顧它很難、衍生了很多麻煩，或者是我們不想再養它，就去遺棄它作為一個解決的方法。另外，愛協希望政府可以儘快修訂《防止殘酷對待動物條例》，大大提高罰則，正確地反映有關案件的嚴重性。

警方會繼續透過「動物守護計劃」，與各持份者及市民大眾攜手合作，合力打擊殘酷對待動物的行為，並提高市民對動物福利的關注。如果有任何關於殘酷對待動物的消息或情報，歡迎與警方聯絡或向愛協舉報。

5月9日，清潔女工在旺角黑布街後巷收集垃圾時，在一個裝有餐廳垃圾和餿水的垃圾桶內發現幼犬。（受訪者提供）

幼犬當時被放置在一個裝有餐廳垃圾和餿水的垃圾桶內。（黃偉民攝）