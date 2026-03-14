深水埗虐畜｜保安養貓未絕育變11隻　傳惡臭遭迫遷　因貓患病棄養

深水埗後巷今午被發現有11隻毛髮髒亂的貓被困在兩鐵籠中，懷疑遭遺棄，其中一隻不治死亡。警方到場調查後，拘捕61歲姓張男貓主，以及協助棄貓的46歲非華裔男子。張男的友人梅姐在現場接受訪問，指張男任職保安，獨居於基隆街一單位，懷疑買貓飼養卻未有為貓絕育，令家中「貓口」由6隻繁衍成11隻，屢傳噪音惡臭致遭業主迫遷，張男要搬到面積較小的單位，今日擬將貓交予動物機構及貓義工，其間將貓暫放後巷時，途人發現貓咪狀況欠佳，報警揭發事件。惟據知警方經調查後，相信有人因為貓隻患病而棄貓。



兩籠分別被置於手推車及地面，籠內多為長毛貓，毛髮非常污糟。（梁偉權攝）

梅姐稱，早前張男以每隻約1萬元購入6隻英國長毛貓，其中兩隻隨後繁衍，他最終需一人飼養共11隻貓。鄰居及業主投訴單位屢傳噪音及臭味，張男居住約一個多月後不獲續租，梅姐便介紹他另一個大南街的劏房單位，惟單位較細，梅姐便勸他將貓送給他人或動物協會。

深水埗發生虐畜案，多隻貓疑被遺棄於荔枝角道300號一後巷，愛護動物協會派員到場帶走貓咪檢查。（梁偉權攝）

梅姐強調，張男「好好心」、並非虐貓。她稱與張男曾先後致電愛護動物機構，讓貓義工幫忙看顧及收留貓隻。張男今午1時本打算將貓先轉移到後巷，不料有人報警。

現場消息指，其中一貓已奄奄一息，愛協人員須施行心外壓急救；另有貓咪的眼睛充斥眼垢及淚水，身上有尿臭味。警方經初步調查後，認為貓隻未獲妥善照顧。據知，有街坊目睹張男搬運貓隻，曾表示可以代為收養，惟張男拒絕。

深水埗發生虐畜案，多隻貓疑被棄於荔枝角道300號一後巷，愛護動物協會派員到場帶走貓咪檢查。（梁偉權攝）

警方於今午約2時19分接報，稱有人在荔枝角道300號一處後巷，放下兩個共裝有11隻貓的籠後離開。警方到場圍封後巷調查，並通知愛護動物協會到場協助。

現場可見，兩籠分別被置於手推車及地面，籠內的長毛貓毛髮非常髒亂。愛協人員檢走貓咪檢查。警方以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕61歲姓張男貓主，以及協助棄貓46歲非華裔男子，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

有人將多隻貓放入兩個鐵籠棄於深水埗荔枝角道300號一處後巷，警員圍封現場調查。（梁偉權攝）

愛護動物協會回覆查詢表示，今日下午深水埗警區轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，指有人在深水埗荔枝角道300號後巷，用水沖洗裝有貓隻的貓籠。愛協督察到達後巷現場，發現有兩個共裝有11隻混種緬因貓的黑色摺籠。

愛協稱，大部分貓隻健康狀況一般，其中一隻身體正在抽搐及奄奄一息，隨即愛協督察送往青衣中心治理，可惜到達時已發現死亡。其餘10隻貓由警方檢取及交予愛協督察送往中心接受詳細檢查。

愛協人員拾走貓咪檢查。（梁偉權攝）