海關連破兩宗海路走私案　檢逾$2.38億元私煙

香港海關近日連破兩宗大型海路走私懷疑私煙案。海關於5月19日至28日期間，分別在青衣及葵涌的驗貨場，截獲共8個涉嫌用於走私的貨櫃，共檢獲約5,280萬支懷疑私煙，估計市值高達$2.38億元，應課稅值約$1.75億元。



香港海關表示，首宗案件發生於5月19日至21日，海關人員在青衣及葵涌海關大樓驗貨場，抽查6個由台灣抵港、準備轉運至內地的40呎貨櫃。該批貨櫃報稱載有「磨削工具」，經檢查，關員在內搜出約3,180萬支懷疑私煙。

至5月28日，海關於葵涌海關大樓驗貨場再破一案。關員抽查2個由新加坡抵港、同樣擬轉運至內地的40呎貨櫃。該批貨物報稱載有「工業模組化系統」，惟關員在貨櫃查獲約2,100萬支懷疑私煙。

海關強調，是次行動展示了與區內執法機構的合作成效，未來會繼續加強情報交流，從源頭打擊跨境私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，走私亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款$200萬元及監禁7年。