海關搗荃灣上水兩倉庫檢45萬支私煙　值$200萬　拉兩男子

香港海關昨日（6月1日）分別在荃灣及上水採取反私煙行動，成功搗破三個懷疑私煙儲存倉庫。行動共檢獲約45萬支懷疑私煙，估計市值約200萬元，應課稅值約149萬元。行動中，海關拘捕兩名懷疑涉案男子，分別為34歲及56歲，兩人現已被落案起訴。



海關在荃灣及上水兩個倉庫檢獲共45萬支私煙。（海關提供圖片）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳稱，昨午海關人員於荃灣一幢住宅大廈內進行反私煙行動期間，發現一名男子從一個劏房單位步出，形跡可疑。人員遂上前截查，並於其斜揹袋內檢獲400支懷疑私煙，該名男子隨即被拘捕。

其後，海關人員押解該名男子返回涉案劏房單位搜查，於單位內再檢獲約33萬支懷疑私煙。人員其後在大廈一帶進一步調查，並利用在該名男子身上搜出的鎖匙，成功進入附近另一住宅處所，再發現約11萬支懷疑私煙。

同日下午，海關人員於上水進行執法行動，突擊搜查一個位於後巷的雜貨倉庫，於倉庫內檢獲約7,400支懷疑私煙，並拘捕一名懷疑涉案男子。

初步調查顯示，涉案人士為降低執法風險，刻意選擇樓齡較高、沒有升降機、搬運不便的唐樓區域，租用劏房單位作為私煙儲存點；或選擇地區偏遠且人流稀少的倉庫位置，以掩飾其非法活動。海關相信，是次行動成功瓦解三個分別活躍於荃灣區及上水區一帶的私煙儲存及分銷中心。

海關在荃灣及上水兩個倉庫檢獲共45萬支私煙。（海關提供圖片）

海關重申，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）提供資料。