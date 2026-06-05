馬鞍山海栢花園五旬高空擲物狂徒落網　涉兩年8次掟玻璃樽釀兩傷

馬鞍山西沙路海栢花園高空擲物狂徒落網！警方指，被捕50歲姓衛本地男子涉於約兩年內，8次投擲玻璃樽落樓，當中曾擊傷兩名途人。沙田警區重案組人員調查後，今日（5日）上午在該屋苑以涉嫌涉嫌「高空擲物」拘捕衛男，更揭發他牽涉一宗發生於本周一（1日）的盜竊案。消息稱，衛男報稱受金錢問題困擾感不快。



馬鞍山西沙路海栢花園現高空擲物狂徒，警方今日（5日）拘捕涉案男子。（資料圖片）

警方近年接獲多宗報案，指在海栢花園有玻璃樽從高處墮下。調查顯示，疑犯涉嫌於2024年至2026年5月期間，8次把玻璃樽從其單位拋出窗外。其間有兩名途人被玻璃樽擊中受輕傷，經治理後已經出院。

沙田警區重案組人員經深入調查後，今日（5日）上午在該屋苑拘捕涉案50歲姓衛本地男子，涉嫌「高空擲物」。進一步調查顯示，被捕男子亦於6月1日，在馬鞍山一店舖內，懷疑盜取一樽約值300元的面霜試用裝，他另涉嫌「盜竊」被捕。被捕人現正被扣留調查。

警方強調，高空擲物可引致嚴重財產傷亡。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，高空擲物一經定罪，可被判處監禁6個月及罰款1萬元。若物件擊中途人並造成人命傷亡，後果將會十分嚴重，警方呼籲市民切勿以身試法。

為確保區內的治安，沙田警區會繼續保持高調巡邏，致力預防罪行，保障市民生命財產安全。