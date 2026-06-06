海關截巴西曼谷抵港兩女　檢$560萬可卡因K仔　揭雕像及行李藏毒

香港海關一連兩日（5至6日）在香港國際機場，偵破兩宗涉及行李藏毒的販毒案件，共檢獲約3.4公斤懷疑可卡因和約16公斤懷疑大麻花，估計市值共約560萬元，並拘捕兩名分別從巴西聖保羅及泰國曼谷抵港的女子。



藏有懷疑可卡因的其中一尊雕像。（海關提供）

首宗案件中，一名23歲女旅客昨午從巴西聖保羅，經土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內的兩尊雕像中，發現約重3.4公斤的懷疑可卡因，以及在其隨身行李中檢獲34支未完稅香煙和一件另類吸煙產品。該名女子隨即被捕。

人員從雕像檢獲3.4公斤懷疑可卡因。（海關提供）

第二宗案件中，一名22歲女旅客今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替她清關時，在其寄艙行李內發現重約16公斤的懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。兩宗案件仍在調查中。

海關人員為一名從泰國曼谷飛抵本港的女子清關時，在其寄艙行李內發現重約16公斤的懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。