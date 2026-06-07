猜猜我是誰｜3馬來西亞漢來港攻長者　扮親友呃保釋金涉5案$80萬

警方近日接獲5名長者報案，指墮入「猜猜我是誰」電話騙案，被要求支付「保釋金」。警方經深入調查後，前日（5日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕3名馬來西亞籍男子（28至47歲），涉案金額共約80萬港元。



九龍城警區刑事調查隊第五隊督察吳泓軒交代案情。（梁偉權攝）

九龍城警區刑事調查隊第五隊督察吳泓軒交代案情表示，今年5月29日至6月4日期間，5名受害長者（63至83歲）分別接獲騙徒來電，對方冒充為其親友，並聲稱「被警察拘捕，需要支付保釋金」，並要求攜現金前往指定地點交收。

由於騙徒的聲線與他們的親人十分相似，受害人在擔心及慌張之下，按照指示攜帶現金到指定地點並交給騙徒，隨後始覺受騙，於是報警求助；5宗案件損失金額由9萬至27萬元不等，總損失金額共約80萬元。據悉，單一損失金額最高的受害人為一名年約80歲的退休人士。

九龍城警區刑事調查隊第五隊督察吳泓軒交代案情。（梁偉權攝）

警方接報後隨即採取行動，翻查大量、包括「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段，迅速鎖定3名外籍男子。前日（5日）下午，西九龍總區刑事部、西九龍總區行動部、九龍城分區特遣隊及長沙灣分區特遣隊採取聯合拘捕行動，成功在長沙灣區及旺角區，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該3名馬來西亞籍男子（28至47歲），他們已被落案起訴，案件明天（8日）九龍城裁判法院提堂。

據悉，被捕3男操流利廣東話，於5月底至6月初分別持護照、以旅客身份入境，入住本地酒店；他們負責與受害人見面並收取款項，案中失款下落仍在調查中。案件現交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，正調查被捕人是否涉及其他同類案件，以及是否有其他在逃涉案人士。

九龍城警區刑事調查隊第五隊督察吳泓軒交代案情。（梁偉權攝）

警方提醒市民切勿因為金錢利益，而以任何方式參與騙案。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「以欺騙手段取得財產」罪一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

此外，「猜猜我是誰」電話騙案主要針對長者。騙徒往往利用長者關心則亂的心態，假冒他們的子女或親友，並以「被拘捕」或「急需醫療費用」等不同藉口，要求即時支付大額現金。警方呼籲市民多加留意身邊的長者，觀察他們是否有異樣，例如突然神色慌張，或突然要求提取大量現金。同時，若任何銀行職員發現有長者要求一次過提取大量現金，應多加留意並詳細查問其提取現金的目的。

吳泓軒重申，警方絕對不會以任何形式要求市民向非警務人員繳交保釋金，亦不會安排任何警務人員或其他人於警署以外的地點與市民交收保釋金或任何費用。 市民如有懷疑，請即致電「18222」防騙易熱線，或直接報警求助。