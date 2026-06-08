屯門簡約公屋地盤墮斃｜男工遺妻女　9歲及7歲女均有特殊學習需要

屯門欣寶路（第54區）簡約公屋地盤，今午（8日）有一名年僅33歲的姓林男工人疑從40米高處墮下，送院搶救不治；工業傷亡權益會派員到醫院協助家屬。



工權會指，林男當時於12樓外牆棚架上進行「唧膠」工序，身故後遺下妻子和兩名只有9歲和7歲的女兒，且兩名女兒均有特殊學習需要。妻子平日在照顧上壓力已極大，今丈夫驟逝，更加徬徨無助、心力交瘁。



事發於下午2時許，一個男工人從高處墮下送院不治，工人見狀立即報警求助。（黃學潤攝）

現場為屯門欣寶路一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。今日下午2時25分，地盤的男負責人報案，指一名男工人懷疑從約40米高處墮下，姓林（33歲）事主昏迷送往屯門醫院搶救後，下午3時11分證實不治。警方初步調查顯示，他事發時正為大廈外牆封膠邊，意外失足從外牆墮下，將案件列作「工業意外」跟進，勞工處已派員調查。

工業傷亡權益會稱，林男事發時正於12樓外牆棚架上進行「唧膠」工序，是今年第10宗建造業死亡事故。工權會深感悲痛，職員已趕抵醫院支援，接觸家屬以提供適切支援，並促請 房屋署、建築署和勞工處查意外原因，公開交代；承判商和僱主則協助家屬渡過難關。

地盤位於屯門欣寶路，為建築署一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。（黃學潤攝）

建築署對事件深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。署方人員於事發後到工地了解，並要求承建商向死者家屬提供適切協助。建築署已立即停止相關外牆工程，並責成總承建商就意外深入調查，並會全力協助相關部門調查事故成因。如發現承建商在事故中有任何不當之處，相關情況將如實反映於其表現報告中，有機會影響其日後的中標機會及投標資格。