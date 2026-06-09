屯門簡約公屋男工墮斃｜家人悲痛認屍需攙扶離開　工會促徹查意外

屯門欣寶路（第54區）簡約公屋地盤，昨日（8日）下午一名33歲姓林男工人在12樓外牆進行「唧膠」工序，惟突然從約40米高處墮下，送院搶救不治，遺下妻子和兩名分別9歲和7歲、均有特殊學習需要的女兒。今日（9日）早上9時許，死者家屬在工業傷亡權益會及香港建造業議會職員陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，有家屬離開時傷心痛哭，需要親友攙扶。



有家屬離開時傷心痛哭，需要親友攙扶。（黃煦緻攝）

有家屬離開時傷心痛哭，需要親友攙扶。（馬耀文攝）

遺孀感徬徨、心力交瘁 工權會促僱主及承建商提供善後和恩恤安排

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，據現有資料指，死者於上年8月在涉事地盤工作，事發時在12樓一個外牆金屬平台工作，平台亦搭有竹枝作圍欄，暫時未知死者墮下原因。

另外，她提到妻子現時徬徨無助、心力交瘁，工權會要求承建商及僱主提供善後和恩恤安排，替家屬渡過難關。現時家屬面對巨大經濟壓力和情緒壓力，除了聯絡社會福利署提供協助外，工權會亦協助家屬申請慈善基金。不過蕭指，由於發出賠償金額需時，現時最急切是由僱主開會商討可以為家屬提供多少恩恤金，以及後事安排。

現時家屬面對巨大經濟壓力和情緒壓力，促承建商及僱主提供善後和恩恤安排，替家屬渡過難關。（黃煦緻攝）

蕭倩文指今次是建造業今年起第10宗事故，她感到非常痛心。她指工權會要求相關部門，包括勞工處、警方及建築署盡快徹查意外原因及公開交代，避免同類型意外再發生。工權會亦有研究如何多作檢討，避免再有下宗悲劇發生。

香港建造業總工會理事長周思傑質疑嚴重事故一再發生，促政府需要認真檢討工業安全，避免意外發生。（黃煦緻攝）

香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會對意外感到婉惜，指死者年僅33歲，相當年青，卻因事故令一個原本美好家庭毀於一旦。

據周思傑了解，死者當時在12樓做「唧膠」防水工作，二人一組，一人擺放珍珠棉，一人負責唧膠，據知死者當時負責擺放珍珠棉。現場可見平台圍網有個窿，未知死者是否因為撞擊或絆倒而墮下。

他指，家屬希望知道事故發生情況，工會強烈要求勞工署及警方盡快調查事故，向等家屬交代；同時他亦希望僱主及總承建商要做好對家屬的恩恤工作。工會會義無反顧地協助工友，相信家屬長遠日後需要社區援助。

香港建造業議會職員陪同親友。（黃煦緻攝）

香港建造業總工會呼籲所有僱主及政府部門認真檢視工業安全

周指現場有棚架、有工作台，亦有安全繩及獨立救生繩，不明為何仍會發生事故。他質疑地盤是否已做好安全措施、「4S」系統（安全智慧工地系統）能否發揮作用、地盤安全管理有否成功照顧工人安全、昨日天氣是否有影響。

周又提到，根據紀錄，由1月至5月，連同今次意外，已發生造成10個工友死亡的事故，形容「係血淋淋數字」。

他指在網上可見不少工業意外影片，他質疑嚴重事故一再發生，促政府需要認真檢討工業安全，避免意外發生。他提到：「成日話安全嘅投入係無上限，我哋有無投入安全資源？投入咗嘅安全資源有無真正落實喺地盤到？」工會呼籲所有僱主、政府部門要認真檢視工業安全，不希望再有同類意外再發生。

事發於下午2時許，一個男工人從高處墮下送院不治，工人見狀立即報警求助。（黃學潤攝）

現場為屯門欣寶路一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。周一（8日）下午2時25分，地盤的男負責人報案，指一名男工人懷疑從約40米高處墮下，姓林（33歲）事主昏迷送往屯門醫院搶救後，下午3時11分證實不治。警方初步調查顯示，他事發時正為大廈外牆封膠邊，意外失足從外牆墮下，將案件列作「工業意外」跟進，勞工處已派員調查。

工業傷亡權益會稱，林男事發時正於12樓外牆棚架上進行「唧膠」工序，是今年第10宗建造業死亡事故。工權會深感悲痛，職員已趕抵醫院支援，接觸家屬以提供適切支援，並促請 房屋署、建築署和勞工處查意外原因，公開交代；承判商和僱主則協助家屬渡過難關。

地盤位於屯門欣寶路，為建築署一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。（黃學潤攝）

建築署對事件深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。署方人員於事發後到工地了解，並要求承建商向死者家屬提供適切協助。建築署已立即停止相關外牆工程，並責成總承建商就意外深入調查，並會全力協助相關部門調查事故成因。如發現承建商在事故中有任何不當之處，相關情況將如實反映於其表現報告中，有機會影響其日後的中標機會及投標資格。