警查7投資騙案　內地女被揭兩戶口洗黑錢$1,400萬　加刑判囚55月

警方於2024年7月至9月期間，接獲7宗網上投資騙案，7名受害人（41至76歲）在社交平台認識騙徒後，被誘騙進行虛假投資交易，向騙徒提供的兩個銀行戶口提供款項，之後失聯。事主意識受騙後即報警求助，案件的總損失超過800萬元。



警方接報調查，發現該兩個戶口均由同一名內地女子（案發時41歲）持有，被不法分子利用，由2024年3月18日至2024年8月2日期間，合共清洗超過1,400萬元黑錢。警方其後拘捕該名女子。她被控兩項洗黑錢罪，案件今日於區域法院提堂，女子認罪；警方就判刑申請加刑四分之一，她被判入獄55個月。



一名內地女子名下的兩個銀行戶口，被用作清洗逾1,400萬元黑錢，該女子承認兩項洗黑錢罪被判監55個月。警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察姚國威（右）和財富情報及調查科高級督察申文燕（左）交代案件。（黃偉民攝）

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察姚國威稱，被捕女子報稱為自由工作者。財富情報及調查科高級督察申文燕指出，自2023年10月至今，已有460人因賣、租或借出戶口，就洗黑錢的定罪被加型，刑期增加八分之一至三分之一（2至18個月）不等。

警方表示，犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人同樣會干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁14年，警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

另外，警方會繼續加強預防洗黑錢的教育及宣傳，並將於本月20至21日，在鑽石山荷里活廣場舉行「反洗黑錢展覽」及「反洗黑錢智囊團啟動禮」，現場會有攤位遊戲及豐富紀念品。