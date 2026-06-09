荃灣中心停水停電│停電近一日大廈完成搶修　中電重新駁電力供應

荃灣中心一期總掣房電力系統昨日（8日）上午11時45分起電力系統發生故障，5幢樓宇及第一期商場大範圍停電停水，逾千戶居民受影響。至今日（9日）上午11時左右、停電近24小時，大廈電工完成搶修後，中電立即重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電。



中電表示今日上午約11時在大廈電工完成搶修後，中電立即重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電。（CLP 中電 Facebook圖片 ）

中電與民政事務署、機電工程署及大廈物管註冊電工保持緊密溝通和協調。（CLP 中電 Facebook圖片 ）

中電回覆查詢指，就昨日（6月8日）荃灣中心客戶電力設備故障事件，引致停電事故，中電工程人員及社區支援隊即時趕到現場了解情況，確認中電設備及供電正常後，在現場提供支援，為受影響的客戶安排臨時照明工具及流動電池作應急支援。同時一直與民政事務署、機電工程署及大廈物管註冊電工保持緊密溝通和協調，並於今日上午約11時在大廈電工完成搶修後，中電立即重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電。

事故期間，中電客戶經理亦與大廈管理處及受影響的院舍密切聯繫，了解他們的需要。工程人員與物業管理公司及大廈電工保持緊密聯繫，配合大廈電工的維修進度，並於當晚安排接駁臨時電力，為受影響的殘疾院舍和大廈消防升降機提供緊急供電，保障居民安全及便利居民出入。

工程人員與物業管理公司及大廈電工保持緊密聯繫，配合大廈電工的維修進度，並於當晚安排接駁臨時電力，為受影響的殘疾院舍和大廈消防升降機提供緊急供電，保障居民安全及便利居民出入。（CLP 中電 Facebook圖片 ）

事故期間民政處聯同關愛隊、區議員在現場協調各個部門和機構進行跟進工作，並支援所有受影響居民。

民政團隊啟動跨區動員機制，荃灣、葵青兩個民政事務處和兩區的關愛隊、區議員協助居民。其間動員超過100名關愛隊隊員和義工參與支援工作。民政處亦開放4個臨時庇護中心，另協調康文署開放荃景圍體育館供居民休息。

雖然有關電力裝置出問題的地方不屬於中電範圍，但中電亦非常重視事件，願意多行一步，為物業管理公司提供專業意見，並為屋苑提供臨時供電，令昨晚每一座大廈可以啟動其中一部電梯。

政府不同部門跟進事件和提供支援，包括水務署馬上提供水車、水箱，亦陪同關愛隊上樓送食水；機電工程署提供技術支援；警方、消防等紀律部隊亦在場維持秩序和提供緊急服務。民政處亦與社會福利署聯絡，協助評估院舍院友需要及安排照顧人員。

夏季天氣炎熱多雨，樓宇電力裝置較易受天雨、滲水或用電量上升等因素影響而出現故障。民政事務總署提醒巿民，做好預防和日常巡查。業主立案法團及物業管理公司應時刻確保電錶房及相關電力裝置處於安全狀態，尤其在夏季及雨季期間加強巡查，並留意大廈有否出現滲水或漏水情況，避免影響電錶房設施及整個屋苑電力供應。做好大廈管理、確保居民生活得到安全保障，是業主立案法團及物業管理公司的共同責任。

今早11時許，荃灣中心終於恢復供電。記者在場見有商店陸續開燈。（翁鈺輝攝）

中電人員到場協助。（翁鈺輝攝）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

水務署人員在場協助居民取食水使用。（滴惜仔圖片）

荃灣中心服務處表示，周一（6月8日）上午約11時45分，得悉荃灣中心一期總掣房的電力系統發生故障後，已立即啟動應急應變機制，馬上要求電力承辦商盡快搶修相關設施，爭取分階段恢復供電。服務處指，正與中電及電力承辦商積極安排緊急電力供應，受影響的重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，每座一部消防升降機已於晚上11時30分逐步恢復運作。

荃灣中心服務處指，每座受影響大廈均已恢復一部消防升降機運作。(陳永武攝)

服務處續指，其他跟進安排包括：

1.已臨時安排附近地方作居民休息站，包括聖母領報堂及荃灣中心二期商場一商鋪。

2.已聯絡ChargeSpot外置充電器於荃灣中心二期商場地下入口，提供外置充電器租借服務，供有需要居民使用。

3.傍晚前，已派人逐家逐戶上門及電話聯絡受影響居民，了解他們的需要。

4.已聯絡飲品供應商為居民提供近千支樽裝水作應急之用。

5.已臨時調動超過50名職員及相關物資緊急處理各項事故。

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)

荃灣中心多座大廈停水停電，單位烏燈黑火。水務署派出水車提供食水。(陳永武攝)