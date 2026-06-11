太古城命案｜立法會議員倡持續檢視危機介入機制　支援死者家屬

太古城廬山閣48歲母親與12歲女兒昨日（10日）先後墮樓身亡。立法會議員（社福界）兼香港社會服務聯會行政總裁陳文宜認為，現階段要全力支援兩位死者的家屬，並持續檢視相關危機介入機制，防止同類悲劇再次發生。



陳文宜對悲劇表示痛心和不安，她指出目擊至親輕生後，當事人通常會出現急性創傷、極度驚恐及強烈內疚，屬於高風險情況，尤其肇事女童年僅12歲，情況應緊密跟進。必須持續檢視相關危機介入機制，防止同類悲劇再次發生。

目前，當務之急是全力支援家屬。面對兩位至親在短時間內相繼驟逝，家屬的身心狀態可能已面臨崩潰邊緣，需要持續的專業支援。

太古城昨日（10日）發生墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

陳文宜續指，本港有機構提供對目擊創傷者的專業支援服務，例如香港撒瑪利亞防止自殺會及生命熱線。當局過往亦適時轉介至機構跟進，但這做法並非恆常機制，當局可考慮在這方面進一步加強支援，完善支援網絡。

悲劇的發生往往涉及多重因素，惟社會每一個人都可以多行一步：若身邊有親友正面對家庭創傷或情緒困擾，請主動給予關心與陪伴，並鼓勵他們尋求專業協助，及早疏導情緒。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

陳文宜倡持續檢視危機介入機制。（資料圖片）

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