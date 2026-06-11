太古城母女命案｜死者親友到殮房認屍　黯然離去

太古城一對母女昨日（10日）相繼墮樓身亡，今早（11日）死者家屬到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，逗留一個多小時後離開，全程默言不語，匆匆離去。



今早（11日）死者家屬到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續。（陳佩瑩攝）

案發於昨日（10日）上午9時24分，警方接獲太古城廬山閣一名12歲女童報案，稱其母親墮樓倒臥平台。救援人員到場，證實姓黃（48歲）女住戶當場不治。人員經初步調查，相信黃婦從上址一單位墮下。警方未有於現場檢獲遺書，將安排為事主驗屍確定死因。

據了解，事發前黃婦曾與女兒因教育問題爭執，之後自行入房。女兒後來在客廳聽到媽媽大叫，入房後不見其蹤影，卻從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台，於是報警。直到昨晚7時21分，警方接獲太古城廬山閣保安員報案，指發現一名女童從高處墮下，倒臥平台。救援人員到場，證實12歲事主當場不治。

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