太古城母女接連墮樓揭支援不足　設機制即時轉介創傷者可阻悲劇？

太古城盧山閣母女接連墮樓自殺案，外界關注12歲女童昨日（10日）目擊母親倒臥平台，10小時後趁父親短暫離開單位時墮樓同告不治，社署對父女的支援是否足夠，以及機制是否有完善空間。社福界立法會議員、社聯行政總裁陳文宜今天（11日）認為，發生家人自殺事件的家庭，應該被視為高危家庭，當局過往亦適時轉介至機構跟進，但這做法並非恆常機制，建議設立機制讓社工要第一時間介入提供支援。



社福界前立法會議員狄志遠建議設立識別「高危家庭」的社工支援機制，對於類似家人自殺的案件，警方應通知社工一同到場，提供評估和情緒輔導等專業支援。



新思維主席狄志遠。

狄志遠倡設識別「高危家庭」機制 社工即時到場協助

母親墮樓前，有指與女兒曾因教育問題爭執，其後母親返回房間，女兒一段時間後聽到叫聲，察看得悉母親墮樓後報警。狄志遠接受《香港01》訪問時表示，從新聞了解到事件疑涉及母女就學業問題有分歧，惟不知母親是否有情緒問題。他指，母親墮樓後，最心痛的應該是她的女兒，可能會覺得內疚釀成慘劇，故警方在報警後，應該第一時間關注女兒的心理，「但當時係咪無人睇到佢（女兒）呢？」

狄志遠認為，發生家人自殺事件的家庭，應該被視為高危家庭，社工要第一時間介入提供支援。他建議設立機制，令警方接到相關報案後，第一時間通知社署派出社工一同到場，「社工經過的專業訓練多，可以協助到高危家庭。」

他說，到場社工要及時評估該家庭狀況，包括家屬尤其是小朋友的情緒、現場環境配套等，是否需要為家屬提供情緒輔導，或協助暫時離開當下環境等，「穩定家庭的情況，社工的警覺性要提高」。他亦建議機制適用的「高危家庭」涵義，亦包括家暴、虐兒等元素。

社福界立法會議員、社聯行政總裁陳文宜對事件感悲痛，認為必須全面支援目擊創傷者及其家屬（夏家朗攝）

轉介機構服務非恆常機制 陳文宜倡加強支援目擊創傷者

社福界立法會議員、社聯行政總裁陳文宜對事件感悲痛，認為必須全面支援目擊創傷者及其家屬。她說，接連發生悲劇，令人非常痛心和不安，目擊至親輕生後，當事人通常會出現急性創傷、極度驚恐及強烈內疚，屬於高風險情況，尤其肇事女童年僅12歲，情況應緊密跟進。她建議必須持續檢視相關危機介入機制，防止同類悲劇再次發生。

陳文宜說，目前當務之急是全力支援家屬。面對兩位至親在短時間內相繼驟逝，家屬的身心狀態可能已面臨崩潰邊緣，需要持續的專業支援。本港有機構提供對目擊創傷者的專業支援服務，例如香港撒瑪利亞防止自殺會，生命熱線，當局過往亦適時轉介至機構跟進，但這做法並非恆常機制，當局可考慮在這方面進一步加強支援，完善支援網絡。

她說悲劇的發生往往涉及多重因素，惟社會每一個人都可以多行一步：若身邊有親友正面對家庭創傷或情緒困擾，請主動給予關心與陪伴，並鼓勵他們尋求專業協助，及早疏導情緒。

江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡：有沒有向女童提供照顧及輔導 盡力防止悲劇？

選委界前立法會議員江玉歡對悲劇感痛心，「看到這則新聞，除了痛，不能再說什麼。」她質疑是否有向女童提供協助、照顧及輔導，坦言清官難審家庭事，但問題在於有沒有盡力防止今晚的悲劇。