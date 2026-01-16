大耳窿誘債仔扮永久離港　製假證助提早申領強積金還債　警拘30人

一個「大耳窿」集團涉在葵涌工廈設立電話放債中心，以「cold call（陌生電話推銷）」形式致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，實為偽造虛假港澳居民居住證、指示借貸人以永久離港作藉口，提早領回強積金用作還債，強積金受托人公司發現多宗申請，因而揭發事件。



警方調查後拘捕30人，包括1名集團主腦及8名骨幹成員，其餘21人則為以虛假藉口、申請提早提取強積金的人士。警方發現，有關集團貸款會收取約20%的強積金作手續費，之後又轉介債務人士向指定財務公司再借，部分個案年利率高達140% ，比法例遠高3倍。



「大耳窿」集團以「cold call」形式致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，實為指示借貸人以永久離港藉口，提早領回強積金用作還債。（梁偉權攝）

強積金受托人公司揭發 「大耳窿」指示提早領強積金

警方較早前接獲一間強積金受托人公司轉介，指有多名強積金計劃的成員，分別以永久性離開香港為理由，提交一些懷疑偽造的港澳居民居住證，申請提早領取強積金。

九龍城警區助理指揮官（刑事）署理警司廖秉科表示，警方展開情報蒐集和分析，成功發現一個活躍在本地的犯罪團夥，集團租用一個位於葵涌的工廈單位，作為電話放債中心，「cold call」隨機致電不同市民，聲稱可提供債務重組及借貸服務，並遊說他們以虛構的藉口，提早取回他們的強積金用作還債，期間向市民強調所有的程序均為合法。

九龍城警區刑事部過去兩個月，執行代號「霞月」行動，拘捕30人（25至59歲），涉「串謀詐騙」、「無牌放債」及「以過高利率放債」等罪。當中包括一名集團主腦、6男3女骨幹成員，他們分別報稱無業或任職電話推銷員，部分人懷疑有三合會背景。另外，21名涉嫌提早取回強積金的供款人同樣被捕，當中牽涉金額高達450萬元 。所有被捕人獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

警方九龍城警區助理指揮官(刑事)署理警司廖秉科及科技及財富罪案組督察譚鈞鎧交代案件。（梁偉權攝）

集團先收20%強積金手續費 再轉介財務公司再收手續費

科技及財富罪案組督察譚鈞鎧指，集團會要求債務人先到民政處宣誓，並作出虛假陳述，聲稱自己會永久離開香港，會前往內地居住。宣誓完成後，團夥成員便會套取債務人的個人資料，偽造虛假港澳居民居住證，然後向強積金受託人公司，以永久離開香港為由提早提取強積金。整個過程完成後，犯罪團夥會收取大約20%的強積金作為手續費。

除此之外，犯罪集團更會慫恿債務人，去指定財務公司進行借貸，繼而抽取部分的貸款作為他們的佣金。當債務人成功申請貸款之後，財務公司會扣起兩成的貸款金額作手續費，並要求債務人以高利率還款。警方發現，有部分個案貸款年利率高達140%，換言之比起法定規限的48%，高出近3倍。

集團骨幹成員通常以網上方式，與不同客戶溝通，大大增加警方調查案件難度。 行動中，警方在葵涌的工廈單位內，一共檢取5部電腦、40部手提電話、4張電話卡、1部影印機以及1057份提取強積金或貸款申請表。據警方證物顯示，電話放債中心設有講稿台詞，向市民推銷，當中標榜「 不成功不收費」、「不會有任何負面記錄」、「不會通知僱主家人」及「處理時間短」。

證物中有cold call台詞，包括「不成功不收費」。（梁偉權攝）

另外，警方在集團主腦家中，檢取了一批懷疑犯罪得益，包括約5萬元的現金以及一批名貴手錶和手袋。 警方將繼續對集團成員，作深入財富調查，希望發現並堵截犯罪資金的流向。

警方提醒市民，根據強制性公積金計劃的條例，成員需要年滿65歲，才可以申請提取強積金。而條例列明，如需要提早領取強積金，必須在特定情況下進行，包括永久性離開香港，提早退休以及完全喪失行為能力等。而任何人若以虛假的理由，或偽造文書申請提早領取強積金，有機會觸犯欺詐罪，一經定罪最高可被判監禁14年。

另外根據放債人條例，法定的年利率最高為48%，任何人如果以過高的利率放債，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元，以及監禁10年

市民如有借貸需要，可向信譽良好的持牌金融機構查詢，切勿輕易相信來歷不明的電話或短訊。不法分子很多時候，會標榜以低息甚至免審查的規限批出貸款，而這些糖衣毒藥只是騙局。市民如有懷疑可致電警方防騙易熱線 18222。