警拘16人用假醫生紙提早領$400萬強積金　訛稱患絕症喪失行為能力

警方搗破提早領取強積金的騙局，有犯罪集團假扮成中介，在社交平台登廣告，聲稱可安排提早領取強積金，實際上只是提交粗製濫造的假醫生紙，聲稱供款人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」。事成後，中介會向供款人收取5%至30%的佣金。



警方過去3日以涉嫌「欺詐罪」拘捕16名男女，有人因欠債、急需資金周轉等，成功提早領取合共超過港幣400萬元強積金。案中沒有醫生涉案。



中介在網上接觸被捕人，聲稱可協助提早領取強積金。（警方提供）

警方較早前接獲一間強積金受託人公司轉介，發現有強積金供款人，涉嫌提交虛假醫生證明，聲稱自己完全喪失行為能力或罹患末期疾病，從而提早領取強積金供款。案件其後交由觀塘警區重案組跟進調查，警方一連3日（13至15日）拘捕16人，當中包括10男6女，年齡介乎31至56歲，被捕人報稱職業為廚師、售貨員、保安員、侍應、地盤工人等。

多宗案件所涉及的強積金供款金額超過港幣400萬元。據悉，被捕人提早領錢原因包括欠債、急需資金周轉等，提取金額由5萬至60萬不等。有關假醫生紙現多處破綻，首先發送予信托人申請的電郵，格式幾乎一樣，而且部分表格字跡相同，拍攝醫生紙的背景亦一致，因此惹起懷疑。警方經調查後，發現有關醫生紙為完全虛假，案中沒有醫生涉案。

觀塘警區重案組第一隊督察梁曼宜指，調查顯示，有犯罪集團主腦假扮成中介，透過社交媒體上的廣告接觸被捕人，聲稱可以安排中介，幫被捕人提早取回強積金供款。實際上，有關中介會協助被捕人向強積金受託人公司，提交虛假的醫生證明，聲稱完全喪失行為能力或罹患末期疾病，目的為提早取回強積金供款。

而被捕人只需將他們的個人資料及在申請表格上以電子方式簽名，再透過社交平台給予所謂中介，被捕人從沒與中介見面，當被捕人成功提取強積金供款後，中介便會向被捕人收取5%至30%的佣金。

中介協助提交虛假醫生證明，聲稱供款人完全喪失行為能力或罹患末期疾病，提早領取強積金。（鄭嘉惠攝）

行動中，警方搜查被捕人的住所，檢獲了一些強積金供款的檔案及相關銀行紀錄。所有被捕人已被獲準保釋，警方將繼續調查有關所謂中介。

積金局高度關注首次發現有不法之徒，涉嫌偽造和使用虛假文書，教唆強積金計劃成員，以「罹患末期疾病」為由非法提早提取強積金。積金局呼籲，強積金計劃成員必須提高警覺，防範來自犯罪集團，有關聲稱可協助計劃成員提早提取強積金的推銷電話、短訊和社交媒體的貼文；切勿向任何來歷不明的第三者透露個人資料，包括身分證明文件，亦要避免在空白或資料不全的表格上簽署。

積金局高級經理(執法)曾麗珊（左）、觀塘警區刑事總督察鄧子軒（中）、重案組第一隊督察梁曼宜（右）交代案件。（鄭嘉惠攝）

積金局高級經理(執法)曾麗珊指，積金局與警方、強積金受託人，會一直保持緊密聯絡跟進任何可疑個案，受託人一旦發現可疑個案，必須向警方舉報和通報積金局，以協助打擊和防範涉及強積金的違法行為。

警方強烈譴責，欺詐集團以「合法」、「合規」、「不成功不收費」等伎倆，誘騙市民透過不法手段提取自己強積金的供款，市民不單只需要向一些素未謀面的人士，繳交部分自己每個月辛苦儲來的強積金供款，同時令自己墮入法網。

積金局發言人表示，高度關注有不法之徒，涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由非法提早提取強積金。積金局會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。今次是首次發現涉嫌偽造或使用虛假文書，以「罹患末期疾病」為由，非法提早提取強積金。

局方續指，積金局與警方及強積金受託人，一直保持緊密聯繫，必定會跟進任何可疑個案。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

積金局不時提醒強積金受託人在處理提取強積金的申索時必須做好把關工作，查核證明文件的真偽，一旦發現懷疑個案，必須向警方舉報及通報積金局，協助打擊及防範涉及強積金的違法行為。

欺詐集團以「合法」、「合規」、「不成功不收費」等伎倆，誘騙市民（警方提供）

欺詐罪為嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，不知情不代表市民不需負上法律責任。警方會就每一宗案件索取法律意見，呼籲市民切勿鋌而走險以身試法。