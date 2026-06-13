拾荒日常｜日曬雨淋7年難言退　母供養3孩成材：唔使交學費食飯？

【拾荒日常．系列報道之三】拾荒背後，各種辛酸；一日三餐、無依無靠、養兒活女，種種因由均在香港這個「大銀幕」上，打造出一個個推車仔的角色。在街頭頻撲的他們，不一定是無兒無女，亦有人為了子女成材，即使歷盡艱辛供書教學，仍無法輕言擺脫拾荒生涯，「個個讀5年，唔使交學費咩‥‥‥唔使食飯咩？」



在觀塘拾荒、不願透露姓名的女士，約於2019年起為了供養3名子女讀書而執紙皮。採訪當日，她將執回來的反光衣穿在身上工作，但坦言不是為安全而穿。（梁偉權攝）

穿反光衣非為安全 「我有我安全嘅方法」

5月份的一個晚上，《香港01》記者在觀塘與一名不願透露姓名的女士細說其拾荒之路，她當時身穿反光衣，忙於在瑞和街街市一帶執拾紙皮，坦言：「（反光衣）執返嚟著嘅‥‥‥我有我安全嘅方法，唔一定要反光，個個人做法唔同。」她稱不是為了安全而穿，亦沒有透露安全的「秘訣」，只稱日子久了，反光衣亦難以清洗，「污糟就會掉。」

她的手推車上滿載大大小小的紙箱、紙皮，收集堆疊好後，便彎身推車往附近祟仁圍的垃圾站整理。她憶述，廿幾卅年以來，已聽聞有3、4個拾荒者發生車禍，「畀車撞倒去咗醫院瞓咗覺啦‥‥‥有啲連車仔都畀人車爛。」但她直言，「梗係路邊行啦，行人路行唔怕畀人鬧呀？」

社運疫情影響難再做樓面 為供3子女讀大學拾荒

這位女士的拾荒的「年資」很淺，曾經做過酒店、多間酒樓樓面、但因社會運動及疫情，2019年起為了供養3名子女讀書，才外出四處回收紙皮。時至今日，即使其中有子女已順利畢業，並在知名會計師樓羅兵咸工作，她仍不能退下來，堅持為另一名正修讀護理系的幼女籌措學費和宿舍費。

她直言：「咁我要交學費啊，個個讀5年，唔使交學費咩？一年6萬，連埋宿舍要6萬元，唔使交學費，唔使食飯咩？」為了兒女的前途，她心甘情願承受街頭的日曬雨淋。

在觀塘拾荒、不願透露姓名的女士，約於2019年為了供養3名子女讀書，外出執紙皮幫補。（梁偉權攝）

「拾荒者福祉關注組」發表的《2023全港拾荒者研究調查報告》推算，全港拾荒者人數介乎2791至3456人，每天回收量介乎138.17噸至159.25噸。調查顯示，整體拾荒者工作年期中位數已增至7年，每周工作中位數為7天；平均每日買賣增至2.64次，工作時數增至5.27小時。報告中，部分60歲以下的拾荒者表明對退休後的生活感到擔憂。

運輸署網頁指，行人使用手推車等人力驅動的車輛時，盡可能使用行人路，但如果使用大型手推車，或者行人路非常擁擠或狹窄，便應該在馬路上推動手推車，並且穿著鮮色、淺色、熒光或反光質料的衣服，有助其他道路使用者看見。

「拾荒者福祉關注組」發表的《2023全港拾荒者研究調查報告》推算，全港拾荒者人數介乎2791至3456人。（資料圖片）

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