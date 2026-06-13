拾荒日常｜廿年勞損駝背90度　刮花車賠血汗錢　七旬婆婆：好淒涼

【拾荒日常．系列報道之二】繁華鬧市之中，總藏着「小人物」的身影；拾荒者的故事，在「搵食」艱難的香港地無窮無盡。馬路如虎口，珍姐每日穿梭馬路的「冒險之旅」，仍未能滿足一日三餐。基層長者的悲歌中，珍姐絕非孤例。



年屆75歲的鄧婆婆，自2003年「沙士」起開始拾荒，日積月累的勞損，令她嚴重駝背彎成90度，更曾刮花別人私家車，痛失4,000元「血汗錢」。三子成家無瑕顧，七旬孤身力難施；連曾孫都有的鄧婆婆與丈夫年老無依，慨嘆：「一生一世都好淒涼‥‥‥」



鄧婆婆每日在太子及旺角一帶執拾紙皮，至今已逾20年，嚴重駝背成90度。（陳永武攝）

日月勞損 90度駝背「鞠躬」推車仔

每一晚，鄧婆婆拖着沉重的發泡膠箱和紙皮，游走太子及旺角一帶的路面穿梭。長年累月的勞損，導致她嚴重駝背，推車時幾乎整個人彎成90度，躬着身推車，幾乎連前方的路也看不清。

刮花私家車 賠4,000元血汗錢

鄧婆婆憶述，大約一年前她在馬路推車時，不慎刮花了一輛私家車。車主司機發現後立即要求賠償，索價4,000元，更揚言要報警處理。為免惹上官非，本已一貧如洗的鄧婆婆，無奈下只能自掏腰包，將辛苦賺來的4,000元血汗錢賠給車主，息事寧人。

三子成家無瑕顧 鄧婆婆：好淒涼

鄧婆婆並非無親無故，可是年屆76歲丈夫亦已失去工作能力；3名兒子雖已出身，且各自成家，惟自顧不暇，難以給予家用，她直言：「自己（3個兒子）都顧唔掂，會顧你？」兩老無依無靠，鄧婆婆只能自食其力，繼續在街頭苦幹，慨嘆：「好淒涼，一生一世都好淒涼。如果唔淒涼，我幾十歲就唔做啦。」

「拾荒者福祉關注組」發表的《2023全港拾荒者研究調查報告》推算，全港拾荒者人數介乎2,791至3,456人，每天回收量介乎138.17噸至159.25噸。調查顯示，整體拾荒者工作年期中位數已增至7年，每周工作中位數為7天；平均每日買賣增至2.64次，工作時數增至5.27小時。報告中，部分60歲以下的拾荒者表明對退休後的生活感到擔憂。

「拾荒者福祉關注組」發表的《2023全港拾荒者研究調查報告》推算，全港拾荒者人數介乎2791至3456人。（資料圖片）

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