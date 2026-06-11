太古城母女命案｜女童離醫院抵家即出事　狄志遠：評估有留院選項

太古城廬山閣一名12歲女童昨日（10日）早上與母親爭執後，發現母親墮樓身亡，10小時後女童在同址墮樓輕生，而悲劇發生在她從醫院抵家不到10分鐘。



本身是社工的立法會前社福界議員狄志遠指，輕生者的遺屬應否返家，機制上社工等會作專業評估，當中有要求留院的選項，相信今次事件的調查中，會檢視社工作決定時考慮的基礎。他又指，留院對遺屬的保護性為最高，但家人陪伴可協助走出傷痛亦是考慮因素。



香港生死學協會創會榮譽會長伍桂麟則指，遺屬在傷心沮喪的情況下，的確有跟隨輕生的風險，但強調他們在任何地方都有此風險，又認為社會應討論在學校課程加入生死教育。



太古城廬山閣兩母女相繼墮斃。（黃偉民攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）確認離世的母親為社署的醫護社工，昨日事件發生後，她的女兒曾被送院，醫生、社工等都有作評估及檢查，經評估後才讓女兒在家人陪同下回家。他強調，當局包括警方正在調查，現時不宜太多揣測。

立法會前社福界議員狄志遠。（資料圖片／蘇煒然攝）

狄志遠：過往有個案獲安排留院 暫時難以評論此個案

本身是社工的立法會前社福界議員狄志遠指，今次事件中的家庭明顯有好大的情緒困難，對事件感到可惜，但認為本港安全網札實，今次是個別個案。他又指，現時已有機制決定可否批准輕生者遺屬返家，社工等會按情況作專業評估，當中有要求留院的選項，過往亦有個案獲安排留院。

但他指，社工評估時會有不同的考慮，坦言留院對遺屬的保護性雖然為最高，但家人陪伴可協助走出傷痛亦是考慮因素。他又相信今次事件的調查中，會檢視社工作決定時的基礎，但暫時難以評論。

太古城昨日（10日）兩宗墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

生死學協會伍桂麟：遺屬任何地方都有跟隨輕生又或自殘的風險

香港生死學協會創會榮譽會長伍桂麟則指，遺屬在傷心沮喪的情況下，的確有跟隨輕生又或自殘的風險，但坦言未知評估過程，難下定論。不過，他強調他們在任何地方，不論家中，還是暫住地方都有此風險。

香港生死學協會創會榮譽會長伍桂麟。（資料圖片／吳煒豪攝）

伍桂麟又認為，今次事件或反映本港對青少年的情緒健康以及突發性情緒支援有待檢討。他又指，香港學校目前缺乏生死教育，認為應該由如何面對生命中的不如意開始，再逐步讓學生明白如何面對挫折、分離、生命價值的喪失、死亡等，以建立大眾對於情緒傷害的「免疫」。

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