太古城母女命案｜親子壓力疊加　醫生倡訂相處底線「靜觀育兒」

太古城昨日（10日）發生母女先後墮樓身亡慘劇，引發社會關注。精神科專科醫生麥永接表示，現今香港家庭面臨着「大人有大人壓力，小朋友有小朋友壓力」的雙重困境，兩者往往會互相影響，建議家長使用「靜觀育兒 (Mindful Parenting)」觀念，建立一套健康的親子溝通方式；亦建議定下長遠相處底線，絕不用生死作要脅。此外，就遺屬支援，政府就事件可建立非辦公時間的支援機制，應對急性創傷與哀傷，若風險極高，可考慮在醫院短期住院方式觀察。



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太古城廬山閣兩母女昨日（10日）相繼墮斃，引發關注。（黃偉民攝）

供樓、工作與升學 家庭壓力層層疊加

精神科專科醫生麥永接指，現今香港家庭面臨著「大人有大人壓力，小朋友有小朋友壓力」的雙重困境，兩者往往會互相影響，大部分父母多為雙職，既要供樓、應付正職工作，又要照顧子女，承受極大壓力。而小學生從五年級開始要面對「呈分試」的升學壓力，隨後又要經歷選擇中學、適應中一新環境，以及青春期的生理與人際關係變化，面對重重挑戰。

家庭成員之間彼此關心，但也容易互相傳染焦慮。當仔女受壓並出現異常狀態時，家長便會憂心忡忡、情緒繃緊；相反，若家長自身焦慮、精神情緒不佳，小朋友亦會敏銳地感受得到並倍感壓力。在這種雙向加劇的惡性循環之下，一場細小的親子爭拗，都足以令雙方情緒徹底爆煲。

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精神科專科醫生麥永接指出，親子壓力層層疊加。（資料圖片）

籲親子雙方設底線 勿將輕生掛嘴邊

由一般的親子衝突演變成無法挽回的悲劇，中間往往有一些早期徵兆，醫生建議可從親子互動狀態及精神情绪問題兩方面留意。親子雙方雖然深愛對方，但一到溝通時就變得極度敏感，說話語氣和態度極易引發巨大的情緒波動。至於個人精神情緒警號方面，家長或出現心情持續低落，容易「炆憎」缺乏體力、無法處理日常事務。有些孩子會表現得容易緊張和敏感，甚至出現「軀體化」的身體症狀，由心理影響導致肚痛、肚屙及睡眠問題。

親子雙方應定下長遠相處底線，無論爭執得多激烈，雙方都絕對唔能夠將「自殺、輕生」的說話及舉動，以作發洩情緒或者迫對方讓步的手段。有關行為輕則會為小朋友留下長期的心理陰影，亦會深深影響長大後處理矛盾、與人爭執的應對模式；重則就會造成永遠都無法彌補的悲劇後果。若對方真的說出了想自殺或有這類想法時，絕對不能掉以輕心，必須嚴肅對待，向專業人士協助。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

倡引入「靜觀育兒」建立健康親子溝通 「火遮眼」時行開冷靜

醫生建議家長可以引入「靜觀育兒 (Mindful Parenting)」的觀念，家長在爭執、情緒上頭一刻，先覺察自己怒火及壓力，不被一時衝動「火遮眼」控制言行，說出傷害自己氣話或極端舉動，及時暫停爭吵抽離現場冷靜，例如「飲啖水沖個涼」先再慢慢傾談，不被一時脾氣支配講出無法收回的說話，守住親子相處最關鍵的安全底線。家長留意自身情緒「爆煲」臨界點，主動向他人求助。

父母應建立一套健康的親子溝通方式，盡量保持心平氣和，嘗試站在對方的角度，以同理心理解彼此，注重子女努力而非純粹看結果，例如看待子女成績或升學時，不應只看最後的分數或派位結果，更應多鼓勵和肯定他們在過程中所付出的努力。⁠理解孩子有主見、重視朋友為青春期正常成長表現，不要將對方不順從視為故意頂撞。

太古城昨日（10日）兩宗墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

對倖存家庭成員 倡建立非辦公時間的支援機制

事件中，兩個摯親在短時間內相繼離世，留下來的家庭成員處境極其艱難。醫生鼓勵倖存成員與最親近的家人保持聯繫，尋求彼此的支援。給予他們足夠的時間去梳理和消化極其沉重的情緒。遺屬必須明白「求助並非弱者的表現」，在需要的時候接受幫助至關重要。

醫生認為現今的精神健康問題越來越複雜，應對「急性創傷與哀傷」，親人突然離世，留下來的家人會面對急性創傷與急性哀傷交織的複雜情感，如慌張、生氣、震驚、自責等，需要專業介入。

他建議，建立一套政府非辦公時間的支援機制，不局限於朝九晚五的辦公時間，考慮在非辦公時間提供足夠的資源，包括當值社工、心理學家，甚至精神科醫生的評估與即時介入。若如果風險極高，可能透過短期住院方式觀察與處理。

慘劇發生於昨日（10日）上午9時24分，案中12歲女童報案，稱其母親墮樓倒臥平台。救援人員到場，證實姓黃（48歲）女住戶當場不治。

據了解，事發前黃婦曾與女兒因教育問題爭執，之後自行入房。女兒後來在客廳聽到媽媽大叫，入房後不見其蹤影，其後從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台。女童之後亦被送院，再由父親陪同回家；直至昨晚7時21分，該12歲女童亦墮樓，當場不治。

死者家屬今早到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，逗留一個多小時後離開，全程默言不語，匆匆離去。今日有熱心巿民在大廈平台擺放鮮花致意，留言：「願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」

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