太古城母女命案｜母任社工惜踏上不歸路　社總：社工都只是普通人

太古城周三（10日）發生母女先後墮樓身亡慘劇，在公立醫院任職社工的48歲母親，每日在前線支援社會上有需要的人，惜在自身問題上，選擇走上不歸路，令人深感遺憾，亦值得社會反思。香港社會工作者總工會今（12日）在社交平台發文，指「社工都只是普通人」，社工每天都在前線面對並處理社會上各種複雜的家庭危機、情緒困擾及創傷事件。在致力於扶助弱勢、為服務對象提供情緒支援及專業輔導的同時，社工往往會將自己的感受放於較次要位置。社總提醒同工要注意身心健康，才有力量照顧他人。



太古城廬山閣兩母女前日（10日）相繼墮斃，引發關注。（黃偉民攝）

香港社會工作者總工會發文指，對事件深表悲痛與惋惜。社總對於失去一位同工及其家人感到極度難過，並向其親屬致以最深切的慰問，亦極度關注受事件影響的學校師生及家長之情緒狀況。

社總表示，社會工作者只是普通人，同樣會經歷生活中的挫折、家庭的挑戰，以及工作帶來的巨大心理負荷與替代性創傷。社工並非免疫於情緒困擾及壓力。社總勸勉同工接納自身情緒，容許自己有軟弱、疲憊和無力的時候，不需要時刻保持堅強；留心心理健康，定期檢視自身情緒狀態，不要忽視持續的壓力警號；若在生活或工作上遇到難以獨自承受的困擾，請勇敢向信任的同儕、督導或專業心理輔導人員尋求協助，這絕對不是軟弱的表現。

社總呼籲，社工要照顧好自己的身心健康，才有足夠的能量與韌性去繼續照顧社會上有需要的人。

太古城廬山閣兩母女，前日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

慘劇發生於本周三（10日）上午9時24分，案中12歲女童報案，稱其母親墮樓倒臥平台。救援人員到場，證實姓黃（48歲）女住戶當場不治。

據了解，事發前黃婦曾與女兒因教育問題爭執，之後自行入房。女兒後來在客廳聽到媽媽大叫，入房後不見其蹤影，其後從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台。女童之後被送院，再由父親陪同回家；直至當晚7時21分，該12歲女童亦墮樓，當場不治。

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