元朗阻做白事爭路｜捱打受傷不屑批評　Tesla司機:我唔係撩是鬥非

元朗錦田一宗「阻人做白事」的爭路事件，Tesla司機夫婦遭網民撻伐冷血及囂張，「一啲同情心都冇」。《香港01》聯絡上涉事姓崔（65歲）男司機解釋始末，他重申一開始只見「阻路」、不知白事，並指被多人包圍指嚇兼用棍打傷送院，事後更被人電話騷擾及恐嚇。



他強調整件事是一場誤會，非對死者不敬，「我唔係撩是鬥非嘅人‥‥‥可能我慢咗，但係我有讓，但點解你咁大場白事咁多人，唔叫人喺路口截住啲車？」面對「鍵盤戰士」的種種批評，崔亦不屑一顧，「幾廿歲，我仲同你（勞氣）？其實我睇佢哋（網民）唔起。」



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現場為元朗錦田石崗機場路附近，Tesla男司機被指「阻人做白事」爭路，引發熱議。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

因事件成為眾矢之的Tesla姓崔（65歲）男司機，以前為一名的士司機，現時經營的士租賃業務。他憶述，昨日早上9時許，與妻子外出食早餐後，便駕車載着妻子回家。事發地點為鄰近石崗機場路的一條無名單線雙程路，他駛至時見前面泊有至少兩輛七人車，「我停喺度，停咗幾分鐘，乜嘢動靜都冇。」

由於不知所為何事，他遂響咹示意，其後一名女子走近，稱前面做帛事。因現場只有一條路，崔認為對方應早作提醒，讓駕駛者預先選擇其他道路，不滿稱，「做法事搵個人喺路口截住啲車，要入到嚟先話人知？」

現場為元朗錦田石崗機場路附近，Tesla男司機被指「阻人做白事」爭路，引發熱議。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

他指，其後十多名大漢走近，包圍其座駕爆粗呼喝，稱對方出言恐嚇，「話趕絕我，如果我可以住落去生活，點都得。」雙方爭執期間，有人持懷疑鼓棍打向其面、車身亦被人拍打。崔強調，當時他已答應褪後離開，卻仍被施襲，「我已經話會走，但嗰度單程路，都要其他人幫手睇住後面呀，一陣發生意外。」

由於當時他已報警求助，最後警員到場處理，並發現嘴角紅腫及面部流血，其後由救護車送院，明日（15日）會再到警署落口供。

多人一度包圍Tesla，要求男司機駛離，「你而家即刻褪（後）」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

事件在網上瘋傳後，崔即被網民起底，他稱不斷受到電話滋擾及恐嚇。網民又發現他有「前科」，早前曾在大老山隧道與其他司機爭執。他強調該次事件，是下午5時許放工後駕車至隧道時，因尾隨車輛亮起高燈靠近及響咹，致其倒後鏡反射強光，「我覺得唔舒服，影響到我駕駛」，遂停車理論。最後警方到場，對方得悉原因後，雙方亦已和解。

崔表示，親朋戚友知道其性格，「我唔係撩是鬥非嘅人」，並指自己見慣風浪，亦相信香港法治，故不擔心「有手尾跟」；惟妻子飽受驚嚇。對於網上各方批評，他則處之泰然，「點鬧我我唔理，鬼鬼祟祟打嚟問候我，幾廿歲，我仲同你（勞氣）？其實我睇佢哋（網民）唔起。」

片中可見，男司機一度拒絕駛離，並要求村民道歉。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

警方表示，昨日（13日）早上約9時42分，接獲一名姓崔（65歲）男子報案，指駕車駛至石崗機場路時，疑被一輛靈車阻擋去路；雙方各不相讓，發生爭執，期間一名年約50歲男子持懷疑鼓棍向他襲擊，對方逃去無蹤。事主面部疼痛，由救護車送往博愛醫院治理。警方將案件列作「普通襲擊」處理，暫未有人被捕。

村民怒斥男司機，「咁你唔好走啦」、「你想玩嘢呀嘛」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

早前網上流出的片段可見，Tesla男司機不斷響咹，「話人哋做儀式阻住佢」，有村民稱「唔好意思，有白事」。男司機不滿涉事人士沒有安排村民指揮交通，怒稱「死人大晒呀？」其同行女子亦有反斥其他人「仆街」。片段可見，雙方爆發爭執，粗口橫飛，最終驚動警方到場。帖主指「車頭隊住部靈車，都唔配合，孝子孝女（小朋友）攞住爸爸幅遺照喺佢車旁經過，佢都無動於中」。

網民則一面倒批評男司機夫婦，認為「死者為大，讓條路方便下都唔得？呢種人正一X街！」、「好心佢就體諒下人哋就一就啦！等人哋過咗先或者改路」、「人哋做白事都阻真係小心行衰運，一啲同理心都無，兩個加埋都百幾歲，有冇諗過自己咁樣搞先人，自己後代仲有冇運行？有多幾個臭錢就大晒咩？」、「個女人都好囂張！」

影片可見，男司機及其妻子落車與村民爆粗對罵，妻子指罵村民「你班X街，大晒呀！」（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

事後有警察到場處理。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）