不滿元朗圍村做帛事阻路　Tesla司機響咹罵「死人大晒呀！」惹議

做帛事也只是阻路一陣子，更何況死者為大，應給予家屬多點同理心。有男子近日於網上發布影片指出，元朗有圍村做帛事期間，有Tesla男司機不斷響咹，不滿村民阻塞交通，大罵「死人大晒呀！」，對拿着爸爸遺照在車旁經過的小朋友也無動於中。樓主表示，該條村幾10年來都在同1位置做帛事儀式，其他車出出入入都合作改路行，怒斥「係佢車主兩公婆無理取鬧，態度囂張挑釁」。



網民紛紛批評，「死者為大，並且有路行吖，何必阻住死者最後一程呢，要積下陰德呀」、「呢個X街冷血㗎，影衰晒揸T車嘅人，一啲同情心都冇」、「他朝君體也相同！這樣也不相就一下，枉為人！」。



有男子近日於網上發布影片指出，元朗有圍村做帛事期間，有Tesla男司機不斷響咹，不滿村民阻塞交通，大罵「死人大晒呀！」。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

該男子6月13日於facebook群組「盡在元朗」發文發片指出，元朗有圍村做帛事期間，有Tesla男司機不斷響咹，「話人哋做儀式阻住佢」，村民心平氣和說「唔好意思，有白事」，請男司機改行另1條路。

不滿圍村做帛事阻路 Tesla司機響咹罵人

惟男司機投訴圍村未有出通告通知，亦沒安排村民指揮交通，大罵「死人大晒呀！」。樓主表示，男司機「車頭隊住部靈車，都唔配合，孝子孝女（小朋友）攞住爸爸幅遺照喺佢車旁經過，佢都無動於中」，怒斥男司機「冷血無情」。

元朗有圍村近日做帛事。（facebook群組「盡在元朗」圖片）

樓主：隔籬就另外1條路，佢都唔肯改路

樓主續說，男司機「仲頼死話唔會走㗎，仲話要報警」。他認為做帛事儀式只是「阻人一陣」，「大家中國人，死者為大，要尊重死者，條村幾10年來都喺嗰個位做帛事儀式，其他車出出入入都合作改路行，係佢車主兩公婆無理取鬧，態度囂張挑釁！」。

樓主批評，「如果你話得1條路阻佢就話啫，但係隔籬就另外1條路，佢都唔肯改路！阻人帛事，仲反駁話唔知人做帛事，你擘大眼講大話，等天收啦！」。

村民圍罵要求男司機駛離該位置，「你而家即刻褪（後）」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

男司機拒絕駛離並要求村民道歉。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

村民怒斥男司機，「咁你唔好走啦」、「你想玩嘢呀嘛」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

樓主：死不悔改，阻人做白事

樓主分享了3段影片，村民圍罵要求男司機駛離該位置，「你而家即刻褪（後）」，男司機拒絕駛離並要求村民道歉，村民怒斥「咁你唔好走啦」、「你想玩嘢呀嘛」。第2段影片，男司機及其妻下了車與村民爆粗對罵，妻子指罵村民「你班X街，大晒呀！」。

第3段影片見到有警察到場，樓主斥責男司機及其妻，「死不悔改呀，阻人哋做白事，仲要報埋警，搞埋人哋啲警察，嘥晒人哋啲時間」。

第2段影片，男司機及其妻下了車與村民爆粗對罵，妻子指罵村民「你班X街，大晒呀！」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

第3段影片見到有警察到場。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

樓主斥責男司機及其妻，「死不悔改呀，阻人哋做白事，仲要報埋警，搞埋人哋啲警察，嘥晒人哋啲時間」。（facebook群組「盡在元朗」影片截圖）

網民斥男司機及其妻：好心就體諒下人哋就一就

網民一面倒批評男司機及其妻，「死者為大，讓條路方便下都唔得？呢種人正一X街！」、「好心佢就體諒下人哋就一就啦！等人哋過咗先或者改路」、「人哋做白事都阻真係小心行衰運，一啲同理心都無，兩個加埋都百幾歲，有冇諗過自己咁樣搞先人，自己後代仲有冇運行？有多幾個臭錢就大晒咩？」、「個女人都好囂張！」。

（facebook群組「盡在元朗」）