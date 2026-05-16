Tesla堅尼地城逆線行駛　追住大叔切線超驚險　網民斥：危駕無誤

馬路炸彈！近日網上流傳影片，有Tesla（特斯拉）私家車司機於堅尼地城游泳池外一度逆線行駛，發現出錯後，立即於馬路上切線，轉到另1邊正確方向的行車線，惟當時有大叔正在過馬路，視覺上像追着大叔切線，而大叔似乎非常詫異為何私家車會追着他駛來，不時回頭張望，更一度急步走及停下，安全走到行人路後仍有張望。



網民紛紛批評司機，「佢究竟由邊度開始逆行？」、「其實佢係咪想追住個路人嚟撞？」、「瘋狂駕駛」、「危駕無誤」、「有冇牌都成問題」。



近日網上流傳影片，有Tesla（特斯拉）私家車司機於堅尼地城游泳池外一度逆線行駛。（Threads@aaronso725）

該段影片由1名坐在巴士上層車頭的乘客拍攝，並分享到Threads。影片長17秒，見到事發於堅尼地城游泳池外堅尼地城海旁馬路，1輛Tesla私家車正逆線方向，直至駛到行人過路處前才發現出錯，立即切線轉到另1邊正確方向行車線。

Tesla堅尼地城逆線行駛 追住大叔切線超驚險

當時路面較冷清，並不繁忙，所有車輛都停下等待轉燈，有大叔正於行人過路處過馬路，惟私家車切線時一直緊貼大叔身後，令大叔似乎非常詫異為何會追着他駕駛，不時回頭張望，更一度急步走及停下，安全走到行人路後仍有張望。影片結束時，私家車已駛回正確行車方向的馬路，但未扭正車身。

司機發現出錯後，立即於馬路上切線，轉到另1邊正確方向的行車線，惟當時有大叔正在過馬路，似乎非常詫異為何私家車會追着他駕駛。（Threads@aaronso725）

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

網民：嚇死阿叔，心諗「做乜追住我」

發帖者批評司機，「好心呢啲人考多次個牌，香港係靠左定靠右行都唔識分」。影片亦被其他網民轉載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，轉載者笑言「嚇死阿叔，心諗『做乜追住我』」。

影片引來熱議，有網民揶揄司機，「佢似想謀殺多啲」、「白無常殺到」、「天下無敵，唯T獨尊」、「路路暢通」，有網民則說「車唔係咁開的，要小心要望清楚」、「西環街坊看到後好驚驚」。

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

大叔不時回頭張望。（Threads@aaronso725）

大叔安全走到行人路後仍有張望。（Threads@aaronso725）

影片結束時，私家車已駛回正確行車方向馬路，但未扭正車身。（Threads@aaronso725）

危險駕駛有什麼刑罰？

在馬路上逆線行駛可被控危險駕駛，根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

（Threads@aaronso725）