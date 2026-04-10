葵芳撞車黨？疑騙徒傳AI撞車假相道歉+做1件事　Tesla車主：恐怖

騙徒手法層出不窮，大家要提高警覺。有男網民在網上發相及發文，指家人疑遇到「撞車黨」騙案。他表示，家人突然收到陌生人傳來電話訊息，對方疑利用AI製假圖，圖文並茂顯示其Tesla私家車在家人屋企樓下泊車時撞到家人的私家車。有遇過類似騙案的網民指，對方會表示願意賠償，想進一步索取個人或銀行戶口資料。因此男網民呼籲各位車主要小心，「老一輩唔認真睇可能真係會俾人呃到」。



不少網民留言「多謝分享案例」、「諗唔明點解可以整到扮埋在你家樓下嘅相咁可怕」。



樓主指家人手機收到這張疑似用AI製造的撞車假圖。（Threads@_nwhin）

對方傳來訊息表示其紅色Tesla撞到家人的私家車。（Threads@_nwhin）

AI造假相片 懷疑想套個人及銀行資料

有男網民在Threads上發文，指家人「遇到新型詐騙，用AI整假相扮話撞到你架車」，而相片則「假到xk」，而更恐怖的是「真係我屋企樓下影咗張相嚟gen（生成）」。樓主提供訊息的截圖，陌生人表示「不好意思，我唔小心撞到你部車」，樓主家人問他為何不報警以及在哪裏撞車，對方表示「係在葵青區的XX花園碰到」、「係一輛大眾福士」。對方又指，因為之前沒有時間，現有空才通知樓主家人。

樓主看到圖片已懷疑利用AI造假，於是發文提醒其他車主小心。

有網民發現相中的紅色私家車頭與車尾並非同一型號的車款，令人更覺可疑。（Threads@_nwhin）

網民認為對方在住所樓下拍照，情況更加恐怖。（Threads@_nwhin）

網民料車頭show電話號碼成目標

不少網民都認為極為可疑，「應該係騙徒喺街隨機揾，睇下邊啲車頭有show電話號碼，跟住就WhatsApp車主」、「一寫葵青區已經要醒水啦」、「諗唔明點解可以整到扮埋在你家樓下嘅相咁可怕」、「今日我都遇到呢種騙案，我車cam直程影到佢個樣」、「感謝分享！多啲提醒身邊嘅老友記」。

在香港，詐騙行為屬嚴重罪行，根據《第210章《盜竊罪條例》》第16A條「欺詐罪」，最高可被判處監禁14年。任何人士藉欺騙手段取得他人財產或利益，或導致他人損失，均屬違法。