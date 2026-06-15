拾荒婦多次被搶錢搗亂　有樓但寧瞓天橋底：老公死咗一個人好唔慣

深夜的土瓜灣道、紅蘋果街市後欄天橋底。暴雨之下，有一名婆婆默默守護著她的紙皮、生果箱及發泡膠箱。這些外人所見的垃圾，是她足以換取一日近百元的收入的財產。



日前有人發現，婆婆的「檔口」遭人搗亂，並將該事件放上網公諸於世，希望區內人士多作關注。網上的事件是發生在上周六（6月13日）晚上，據該帖文所述，婆婆被南亞人士「收陀地」，並即場搗亂她的紙皮陣。警察曾到場落口供，但未有尋獲搞事分子。而發帖人亦直言：「婆婆一路講一路喊，我都只能夠遞下紙巾，安慰話最緊要人無事。集思廣益，如何做個好鄰舍，幫到拾荒婆婆？」



鄧婆婆的紙皮被人搗亂。(網上圖片)

鄧婆婆的紙皮被人搗亂。(網上圖片)

《香港01》於本周一（6月15日）凌晨時分，在黃色暴雨生效期間尋獲該名受害婆婆。現場已經「恢復正常」，紙皮盒算是井然有序。婆婆姓鄧，今年73歲。她向記者娓娓道來其過程經歷。

其實鄧婆婆與亡夫擁有一個自置單位，就在附近的四川街，當然並非豪宅雅室，但總算有瓦遮頭。她與丈夫素來靠回收拾荒維生，而單位則是兩人早年結婚時已購入。她們育有一女，早已長大成人，但基於總總原因故已遷出多時，現與鄧婆婆的妹妹同住將軍澳區。其女兒任職酒店業，相當繁忙，故平日多以電話溝通，間中才會回來探望。

鄧婆婆憶述亡夫時，口角仍有些微震，語帶傷感。(李家傑攝)

兩夫婦相扶相依，一直在土瓜灣街市一帶維生作業。由於工作繁重，夫婦兩人通常都各自各忙，丈夫主力打理家頭細務、煮飯並拿到樓下給妻子食，間中亦會幫手執拾；鄧婆婆則有時做得太夜，乾脆不回家在回收舖外邊等邊睡，等到清晨5時左右回收車到場，可以立即賣出物品賺取現金。據她所說，每日其實只有數十元收入，有時生果箱需求多些時，就可有過百元收入。

辛勞平淡但幸福的日子，直到7年前一去不返。2019年11月一個周末晚上，鄧婆婆如常工作；丈夫則向婆婆稱想睇賽馬，故婆婆不以為意丈夫沒有應門。由於較早時家中換了門及鎖，丈夫又忘了帶新鎖匙，故鄧婆婆將身上的匙給了丈夫。然而直到翌日，婆婆多次未能聯絡丈夫，打電話無人接、敲門無人應：「佢好爛瞓，點拍門都唔醒。」但當日她在樓下見到家中房燈未熄，心有不妙立即找鎖匠幫手。然而一開鎖，只見丈夫倒臥床邊，一動不動。救護員趕至現場，惟證實其丈夫已駕鶴仙去，享壽74歲。她憶述，經過剖屍調查後，相信丈夫死於心肌梗塞，屬自然死亡。

事發後婆婆已清理好「現場」，紙皮箱井然有序。(李家傑攝)

「老公死咗，得我一個人、好驚、好唔習慣。」鄧婆婆說起來時，口中仍有些微震。就是這一個原因，不想獨自一人、在沒有了老伴的家中生活，她把心一橫寄情工作，從此在街上看守著其「財產」，在天橋底睡覺，間中才會返家。

就因如此，被多次搶劫的搗亂事件亦隨之發生。她憶述，去年曾被人搶袋數次，曾報警但未有人被拘捕。直至有區議員「出手」，她聽區議員所講，警方後來拘捕一名涉案人士。

至於今次的搗亂者，她指為一名南亞男子，之前曾問她「借十蚊」，她見其可憐就借予他。最初該南亞男亦有還錢，但越來越過份，鄧婆婆決意不再借錢，對方則「發窮惡」，甚至試過取來兩大桶水淋潑其「家當」。而今次亦一樣，有人想取錢但鄧婆婆不給，於是即場搗亂。婆婆拿出電話報警，疑人就落荒而逃。她稱，該名男子間中被警察拘捕、出入監倉，據聞都是因為錢事。

警方回覆事件指，於6月13日晚上8時01分，接獲一名73歲姓鄧女士報案，指在土瓜灣街市對開被人騷擾。警員到場後未有發現涉案人士，暫列作「投訴滋擾」跟進，現時作備案處理。

鄧婆婆在丈夫仙遊後，多在街上生活。(李家傑攝)

鄧婆婆在丈夫仙遊後，多在街上生活。(李家傑攝)

鄧婆婆在丈夫仙遊後，多在街上生活。(李家傑攝)