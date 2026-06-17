青沙公路車禍｜休班消防員上周觀塘落水救墮海翁　偕妻遇車禍身亡

青沙公路昨日（16日）晚上發生奪命車禍，一對夫婦在意外中被拋出的士車外，雙雙身亡。男死者證實為38歲休班消防員，與同行35歲妻子同告不治。造化弄人，今次車禍中喪生的張姓休班消防員，隷屬觀塘消防局，上周三（10日）休班期間，他行經觀塘公眾碼頭時，救起一名墮海老翁。



上周三（10日）休班消防員跳海救人

該名救人的休班消防員全身濕透，披上毛巾保暖。（陳永武攝／資料圖片）

墮海老翁與休班消防員（箭嘴示），一同由救護車送院治理。(陳永武攝)

據了解，上周三張氏途經觀塘碼頭，目擊一名老翁墮海，他奮不顧身躍入海中救人。其間全程在海中陪伴及緊緊照料老翁，其後獲其他途人拋下救生圈及報警，成功挽回一條寶貴生命。詎料事隔僅一星期，這名消防員卻與妻子同遭橫禍，命喪公路。

消防小艇和水警輪接報到場。（陳永武攝）

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客貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。（梁偉權攝）

數名消防處長官，於周三（17日）凌晨趕到車禍現場了解情況。(陳永武攝)

青沙公路車禍，警方稱昨日晚上10時27接獲報案，指一名44歲姓汪男子駕駛一輛客貨車，而一名30歲姓吳男子則駕駛的士，載有38歲姓張男乘客及35歲姓黃女乘客。兩車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。客貨車司機沒有受傷，毋須送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611346與調查人員聯絡。

警員圍封涉事客貨車調查。(陳永武攝)

救援人員用白布遮掩兩名死者遺體。(陳永武攝)

網上車CAM片段可見，事發時客貨車沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開彎位時突然失控閘向左邊線。此時一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗，期間有人飛出車外；客貨車亦翻側衝前數十米。

涉事的士打觔斗後，兩人飛出車外。(車CAM片截圖)

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客貨車翻側。（梁偉權攝）