青沙公路車禍｜男死者志願做消防　上周救人受傷仍偕妻曼谷度蜜月

青沙公路昨日（16日）晚上發生奪命車禍，38歲休班消防員「阿芹」，偕35歲妻子無扣安全帶，在意外中被拋出的士車外，雙雙身亡。男死者的舅父憂道，阿芹志願做消防員，投考最少兩次才成功。他和妻子剛於去年10月新婚，上周男死者因落海救人腳部受傷，但上周末仍偕妻到曼谷補度蜜月。據知，昨日（16日）二人從曼谷回港，先去元朗派手信，然後乘的士返回牛頭角寓所，不料卻遇車禍慘死，其父母傷心欲絕，哭成淚人。



上周三（10日）休班消防員跳海救人

該名救人的休班消防員全身濕透，披上毛巾保暖。（陳永武攝／資料圖片）

墮海老翁與休班消防員（箭嘴示），一同由救護車送院治理。(陳永武攝)

男死者「阿芹」，與家人同住牛頭角公屋單位。死者舅父指，阿芹有一兄，已婚遷出，他與父母同住。舅父不確定他入職消防的年資，但肯定他非常熱愛這份工作：「好似考過兩三次，唔得又考、唔得又考，佢都好勤力，佢個志願係做消防員。」目前他駐守觀塘消防局。

男死者駐守觀塘消防局。（馬耀文攝）

舅父續說，阿芹去年10月結婚，但延至上星期才度蜜月：「去咗幾日之嘛，由曼谷返嚟。」舅父指，阿芹上周出發前，曾在觀塘碼頭救了一名墮海的老翁，當時他弄損腳要縫很多針。舅父慨嘆：「其實我諗係畀咗signal（訊號）佢，叫佢唔好去。」無奈天意弄人，出埠後從此與家人訣別。

舅父表示，阿芹父母得知噩耗後非常傷心，他唯有安撫二人，先處理阿芹及其妻的後事，之後再作追究。舅父續指，經過一晚後，阿芹父母心情稍微平復，幸得消防局的同事協助，正處理後事，是否路祭有待家人心情穩定才決定。

消防小艇和水警輪接報到場。（陳永武攝）

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客貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。（梁偉權攝）

數名消防處長官，於周三（17日）凌晨趕到車禍現場了解情況。(陳永武攝)

青沙公路車禍，警方稱昨日晚上10時27接獲報案，指一名44歲姓汪男子駕駛一輛客貨車，而一名30歲姓吳男子則駕駛的士，載有38歲姓張男乘客及35歲姓黃女乘客。兩車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。客貨車司機沒有受傷，毋須送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611346與調查人員聯絡。

警員圍封涉事客貨車調查。(陳永武攝)

救援人員用白布遮掩兩名死者遺體。(陳永武攝)

網上車CAM片段可見，事發時客貨車沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開彎位時突然失控閘向左邊線。此時一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗，期間有人飛出車外；客貨車亦翻側衝前數十米。

涉事的士打觔斗後，兩人飛出車外。(車CAM片截圖)

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客貨車翻側。（梁偉權攝）