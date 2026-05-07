鬼油｜01巡葵青揭一街五檔　開檔10年至今不滅　公然招客無懼違法

受中東局勢影響，本港油價持續上升，非法轉注燃油活動近日有惡化趨勢。今年第一季，消防處及海關接獲相關投訴共656宗，較去年同期大幅上升約200%。記者實地調查發現，單單在葵青區的6條街上，便有多達12個「鬼油檔」公然運作，其中一條街更有5個檔口，每檔距離只有20、30米。當記者佯裝客人上前問價，檔主亦來者不拒並主動接待，行徑猖獗，令人咋舌。更震驚的是，翻查Google街景圖發現部分葵青區鬼油站或早於2016年已開檔。



近期鬼油站更有「入侵」市區的跡象，有立法會議員警告，非法燃油在市區爆炸，後果如同「巨型炸彈」，強調盡快將罰則加大以提高阻嚇性。消防處則表示，今年首季在葵青區共搗破19個非法油站、檢獲6.8萬公升燃油，並提出44宗檢控；處方正配合政府檢視相關消防法例及展開其修訂工作，以期全面加強規管制度。



《香港01》記者實地調查發現，單單在葵青區的6條街上，便有多達12個「鬼油檔」公然運作。（香港01記者攝）

4月中旬，有拖車公司在社交平台大呻油價高昂，並上載正規油站收據，顯示柴油每公升逾35元，入滿油索價逾7,500元，即使計及折扣仍需支付4,500元。該公司在帖文中大吐苦水，指油價貴得像「天價」，批評油公司「扮有良心」，所謂的回贈只是「搵笨」。帖文隨後引來網民留言，羅列出葵青區、北區、屯門、元朗、天水圍多個地址，懷疑是隱藏在各區的非法油站地點。

有拖車公司在社交平台大呻油價高昂，並上載正規油站收據，顯示柴油每公升逾35元，入滿油索價逾7,500元，即使計及折扣仍需支付4,500元。（互聯網）

鬼油站職員見陌生人毫無避忌 繼續入油

記者遂於4月22日，根據清單資料，駕車巡視葵青區的葵和街、葵裕路、葵泰路、昂運路、青尚路、青尚里。在首站葵和街，一個專營柴油的「鬼油站」直接設在工廈旁，兩輛貨車停靠路邊，貨斗內載有多個油缸。4名職員在行人路上「擺攤」，撐開了太陽傘並設有枱凳。記者兩度佯裝途人經過，正在操作油槍為貨車及客貨車入油的職員，僅望了記者兩眼便繼續工作，毫無避忌。記者之後喬裝顧客，駕私家車駛近鬼油站問價，即使是生客，他們都來者不拒，主動招呼，更告訴記者何地何時有私油行家開工。

500米範圍內有5檔「流動鬼油車」 油站密度難以置信

記者之後在葵裕路及葵泰路見到兩檔，相距不足百米；青尚路及青尚里短短500米便有4檔。最後來到在八號葵涌貨櫃碼頭附近的昂運路，長度僅500米的迴旋處連同來回線，竟盤踞了5檔「流動鬼油車」，現場生意興旺，油站密集的程度，連記者亦感到難以置信。

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有鬼油站或早於2016年已開檔 消防曾作檢控

結果葵青區6條街，加起來共有12檔。這些鬼油檔並不是因為近期油價飆升才出現，記者翻看Google Earth過往的影像及街景圖，發現多年來上址一直有疑似鬼油車停泊路邊「擺攤」，與現時的鬼油檔相似，可見有貨車連接多條喉管，疑為客人加油，相信不少油站數年前已經存在，青尚路更有兩個檔口，可能早於2016年已經開檔。

執法部門過往多次巡查這些黑點作出檢控，充公非法燃油，撤銷危險品車輛牌照等，但鬼油檔搗之不絕。記者今次巡查，發現消防處在部分黑點拉起橫額指「消防處無人機執勤中」，但非法入油活動無懼違法，依舊猖獗。

消防處在部分黑點拉起橫額指「消防處無人機執勤中」，但非法入油活動無懼違法，依舊猖獗。（香港01記者攝）

鬼油站「入侵」市區 市區非法入油案首季激增

最令人擔憂的是，部分流動鬼油車為了「搵食」，不惜「入侵」人口稠密的市區，在市區發生的非法入油案件由去年首季的10宗升至今年同期的61宗。今年2月至3月，執法部門先後在土瓜灣明倫街、益豐大廈地舖及黃大仙橫頭磡東道截獲兩輛鬼油車及一個非法油站，檢獲約1,950公升汽油。

「鬼油站」頻釀火警 市民安全受嚴重威脅

今年以來，涉及非法加油站的火警事故引起廣泛關注。2月6日，長沙灣魚類批發市場對出發生火警，讀者拍下的畫面顯示，一輛非法改裝而成的流動加油站起火，整輛車燒剩支架。

3月17日，葵涌貨櫃碼頭南路停車場一輛載非法燃油等貨車起火，黑煙籠罩整個天空。消防處指出，燃油是高度易燃液體，燃燒時會發出大量熱能，足以令周邊物件迅速受熱甚至引燃，對附近的環境及設施構成嚴重威脅。

邵家輝籲加重罰則 教育司機勿入鬼油

立法會議員邵家輝警告，燃油揮發性很高，一旦在市區起火爆炸，將會變成一個「巨型炸彈」，即使距離10呎或15呎，點火都有機會發生巨型大爆炸。他認為執法當局雖然努力執法，慎防危機發生，但由於利錢太大，「斬頭生意好賺錢都會有人做」，有人會藉漏洞及罰則不高而鋌而走險，邵家輝強調儘快將罰則加大、提高阻嚇性有其急切性。他並建議加強教育，忠告司機入鬼油等同支持「隱形炸彈」存在。

保安局早前建議修例，將刑責擴展至買家，最高判罰100萬元及監禁一年。賣方等相關罰則由現時首次定罪，最高判罰10萬元及監禁6個月，提升至300萬元及監禁3年。當局目標是在2026年年底前將法案提交立法會審議，以期盡快落實措施。

消防處回覆《香港01》查詢表示，現正配合政府檢視相關消防法例及展開其修訂工作，以期全面加強規管制度，建議包括將賣方的最高罰款提升至300萬元，最高監禁期提升至3年；並將刑事責任擴展到明知故犯的買方。消防處亦會獲賦權，如合理懷疑出現非法轉注燃油活動時，可作出逮捕；並可檢取、扣留及申請充公涉案的車輛，包括用作售賣及前往購買非法燃油的車輛。從源頭打擊這類嚴重危害公共安全的行為，務求更有效打擊非法燃油轉注活動。

立法會議員邵家輝認為，由於鬼油利錢太大，「斬頭生意好賺錢都會有人做」，有人會藉漏洞及罰則不高而鋌而走險。（資料圖片）

今年首季葵青搗19非法油站 消防：情報主導多管齊下執法

為打擊非法油站，消防處、海關及警方在4月13至30日進行聯合行動，共偵破19宗相關案件，拘捕27人，檢獲逾2.1萬公升非法燃油、15部車及一艘快艇，總值約330萬元。

消防處回覆查詢時指出，根據紀錄，該處於2026年首季在葵青區共搗破了19個非法油站、檢獲68,000公升燃油，並提出44宗檢控。

處方指出，非法燃油轉注活動經營模式多變且運作日益碎片化，不法分子利用輕型貨車或臨時倉庫作流動加油站，地點隱蔽且轉換頻繁，令執法部門難以追蹤與鎖定目標。此外，非法燃油轉注活動有利可圖且重開成本低，即使被檢控，不法分子仍然能另起爐灶重新營業，令非法加油問題持續存在。針對以上挑戰，消防處透過多管齊下的策略強化偵查及執法工作，從而迅速提升情報掌握和行動成效，務求更有效遏制此類非法活動。

該處積極引入創新科技裝備，強化前線人員偵查能力。隨着無人機應用更趨成熟，消防處已將無人機巡邏恆常化，在日間及夜間均可執勤，以進一步提升行動及執法效率，並特別針對偏遠和隱蔽的地點加強監測，及早識別可疑活動。

為便利公眾舉報，強化社區監察網絡，消防處已在火警危險電子投訴平台上推出「油擊」舉報眼專區，設有上載影片及圖片功能，方便市民為消防處的情報分析與執法跟進提供精準資訊。市民亦可透過24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報。今年首3個月，消防處共接獲375宗舉報，比去年每月平均增加61%。舉報數字上升，反映公眾關注度提升，而簡便的舉報流程亦有助將警覺性轉化為具體行動，為情報主導的執法工作提供第一手線索。

消防處亦一直與海關及警務處緊密合作，結合不同部門的執法力量和情報資源，定期進行聯合行動。此外，消防處亦成立「打擊非法燃油轉注活動策略小組」，定期與相關政府部門、石油相關業界及香港工業總會代表，透過跨部門協作，從情報分享、策略制定及宣傳教育等多方面，持續檢視及優化整體打擊策略。

處方採取情報主導的執法策略，系統化整合及分析來自不同渠道的情報，包括市民及其他部門轉介的投訴、巡查時發現的可疑設備及裝置，以及過往檢控個案的紀錄，掌握非法燃油轉注活動的整體趨勢。透過分析非法活動的時間及空間分布模式的數據，消防處能持續識別新出現的黑點及活動模式的轉移，作出針對性部署，並集中投放執法資源進行相關巡查和突擊行動。

消防處積極呼籲市民切勿參與任何非法燃油轉注活動，並透過一系列宣傳措施，包括利用網上媒體、電視電台廣告，以及透過不同地區的防火委員會及社區團體等網絡，向地區發放打擊非法燃油轉注活動的信息，一方面教導市民識別可疑非法加油活動的跡象，另一方面鼓勵他們積極舉報。