鬼油｜新界場95汽油僅13元　需入群報車牌　職員見航拍即嗌停入油

本港汽油價格飆升至每公升32元，一眾司機叫苦連天，價格較平的「鬼油」愈來愈有市場，近日更有跨境車加大油缸，偷運燃油來港非法出售。《香港01》記者早前加入一個人數過千的「鬼油場」WhatsApp群組，觀察其營運模式。鬼油場位於屯門偏遠村落，相對隱蔽且24小時運作，出售每公升僅約13元的95無鉛汽油。顧客要加入群組才能獲取確實位置，光顧前須先報車牌以便核實身份。油場外裝有天眼，職員警覺性高，當記者嘗試以無人機從高空拍攝鬼油場周邊環境時，職員疑察覺有異樣，立即在群組叫停入油服務，懷疑是為了逃避執法部門調查。記者實地觀察當日，短短一小時至少有4輛車光顧；從群組訊息亦可見，即使深宵時分，仍有不少司機報上車牌預約入油，足見鬼油場客源充足，需求甚殷。



記者在鐵皮屋上空航拍，鐵皮屋密不透風，無法看到屋內情況，難以確認是否有人進行非法燃油轉注活動。（香港01記者攝）

鬼油場24小時營業 95汽油每公升13.5元

新界區的「鬼油場」一向都較隱蔽，職員警覺性極高。記者早前留意到一個鬼油場，標榜「24小時營業」，每公升95無鉛汽油售價為13元，而香港正規油站就只有出售98汽油，客人需以現金支付。近期油價持續上升，鬼油場亦加價至每公升13.5元，但客人仍絡繹不絕，WhatsApp主群組爆滿後更需要加開副群組分流。

記者留意到一個鬼油場，標榜24小時營業，出售原裝95汽油，每公升13元，後來加價到13.5元。（WhatsApp）

顧客要先報車牌 職員才會開門

該處營運極其隱蔽，顧客需經邀請連結方可入WhatsApp 群組，群組內有兩段影片會教客人如何前往鬼油場，亦有一條Google Map連結標示地點。管理員嚴格規定，入內前必須報上車牌以便核實身份，表明：「為咗大家安全起見，請一定要報車牌，否則夥計唔會開門」。

交易後管理員會將報車牌訊息刪除

記者按照WhatsApp內的影片教學，去到屯門紫田村一個鐵皮場外觀察，有顧客在WhatsApp報車牌後，數分鐘後果然見到同一車牌的車駛至，場內一名身穿黑衫黑褲、戴口罩的職員隨即開閘。記者觀察短短一小時，至少有4架車光顧。當完成交易後，群組管理員會將顧客報車牌的訊息刪除。

見無人機即叫停入油服務

針對非法油站，消防處近年頻頻出動無人機監察隱蔽黑點。不法分子對此亦有備而來，警覺性極高，門外亦安裝天眼。記者嘗試以無人機從高空視察，疑即時觸動場方神經，職員隨即在群組公告「叫停服務」以躲避偵查。從航拍畫面可見，涉事鐵皮屋頂蓋嚴實、密不透風，從外圍根本無法觀測內部非法轉注燃油的活動。

記者在鐵皮屋上方放無人機，疑即時觸動場方神經，群組管理員立即叫停入油服務。（WhatsApp）

針對非法燃油轉注活動，保安局早前建議修例，將刑責擴展至買家，最高判罰100萬元及監禁一年。賣方等相關罰則由現時首次定罪，最高判罰10萬元及監禁6個月，提升至300萬元及監禁3年。同時，賦權消防處可檢取涉案車輛，甚至有逮捕權。

消防：多管齊下執法 無人機巡邏恆常化

消防處回覆《香港01》查詢表示，現正配合政府檢視相關消防法例及展開其修訂工作，以期全面加強規管制度，建議包括將賣方的最高罰款提升至300萬元，最高監禁期提升至3年；並將刑事責任擴展到明知故犯的買方。消防處亦會獲賦權，如合理懷疑出現非法轉注燃油活動時，可作出逮捕；並可檢取、扣留及申請充公涉案的車輛，包括用作售賣及前往購買非法燃油的車輛。從源頭打擊這類嚴重危害公共安全的行為，務求更有效打擊非法燃油轉注活動。

另外，該處指根據紀錄，消防處於2026年首季在葵青區共搗破了19個非法油站、檢獲68,000公升燃油，並提出44宗檢控。

為打擊非法油站，消防處、海關及警方亦在4月13至30日進行聯合行動，共偵破19宗相關案件，拘捕27人，檢獲逾2.1萬公升非法燃油、15部車及一艘快艇，總值約330萬元。

處方表示，會透過多管齊下的策略強化偵查及執法工作，從而迅速提升情報掌握和行動成效，務求更有效遏制此類非法活動；亦積極引入創新科技裝備，強化前線人員偵查能力，包括將無人機巡邏恆常化，提升行動及執法效率。

該處亦已在火警危險電子投訴平台上推出「油擊」舉報眼專區，市民也可透過24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報非法燃油活動。消防處亦會採取情報主導的執法策略，系統化整合及分析來自不同渠道的情報，包括市民及其他部門轉介的投訴、巡查時發現的可疑設備及裝置，以及過往檢控個案的紀錄，掌握非法燃油轉注活動的整體趨勢，並會與海關及警務處合作，定期進行聯合行動，另已成立「打擊非法燃油轉注活動策略小組」，定期與相關政府部門、石油相關業界及香港工業總會代表，透過跨部門協作，從情報分享、策略制定及宣傳教育等多方面，持續檢視及優化整體打擊策略。