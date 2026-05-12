鬼油｜營運趨流動碎片化　市區個案按年升5倍　研「客仔」負刑責

受中東局勢影響，國際油價上升，消防處發現近期非法燃油轉注活動有持續上升趨勢。非法油站一改營運模式，走出偏僻鄉郊，改裝車輛遊走多區提供服務。消防處牌照及審批總區危險品法規課助理消防區長王洪烈接受《香港01》訪問表示，處方今年首季錄得市區非法油站個案，較去年同期增加逾5倍。



針對日益猖獗的鬼油問題，消防處除加上線上線下巡邏及跨部門協作外，正與當局研討賦予執法人員更多權力，包括截停搜查和檢取涉案車輛，並積極研究購買者（俗稱客仔）的刑事責任，以加強阻嚇性。



消防處牌照及審批總區危險品法規課助理消防區長王洪烈。（鄭子峰攝）

消防處發現近期非法燃油轉注活動有持續上升趨勢。今年首4個月，消防處總共接獲611宗舉報，平均每月153宗，較去年每月平均78宗上升近一倍（近97%），檢獲逾41萬升油。數據顯示，在今年首3個月平均接獲約125宗舉報，4月更上升至153宗。消防處牌照及審批總區危險品法規課助理消防區長王洪烈指出，這類案件在市區發生的數字，由去年第一季的8宗，增加至今年同期的49宗，增加超過5倍，情況堪慮。

昔用油車定點賣鬼油 今多Van仔七人車流動經營

過往非法加油站多數設於偏僻地方，通常有固定營運點，或直接利用油車為汽車轉注燃油。消防處經觀察和分析，發現近期非法油站已由偏遠地方散播到市區，營運模式由固定地點轉向「流動化」及「碎片化」。

針對位置日益隱蔽的非法油站，消防處在搜證和調查方面遇上不少挑戰。不法分子通常會利用輕型貨車（Van仔）或七人車改裝成流動非法加油站，方便在不同地區進行非法燃油轉注活動。這些流動油站機動性高且隱蔽性強，涉案者可在短時間內轉移地點或取走工具，大大增加執法困難。此外，不法分子現時會以「會員制」方式經營，利用社交媒體或即時通訊軟件宣傳與聯絡，令處方更難追查。

無持牌賣已完稅油同違法 「客仔」日後或負刑責

針對不法分子在社交媒體及通訊群組高調宣傳攬客，消防處會主動進行網上巡邏，現時很多非法油站標榜價格比市價便宜一半。王洪烈指，目前香港持牌油站牌價約為每升32.2元，門市折扣後約25.2元，「車隊價」則約21元；而非法油站通常以13元、低於市價的價格吸引車主冒險光顧。

針對有傳言稱「鬼油站」售賣的油渣，實為已完稅的「倉油」或「會員油」、不犯法，消防處重申，即使燃油已經完稅，但若未在持牌地點進行轉注或售賣，即屬違反消防規例，最高可罰款10萬港元或監禁6個月。此外，購買未完稅汽油屬刑事罪行，根據《應課稅品條例》，最高可罰款100萬港元及監禁2年，涉案燃油亦會被充公，涉案者會留下案底。

為了遏止非法燃油轉注活動，政府正積極檢視法例，建議將最高罰款由20萬元提升至300萬元，最高監禁年期由1年提升至3年。同時，處方亦研究賦予執法人員更多權力，包括截停搜查和檢取涉案車輛，並積極研究購買者（俗稱客仔）的刑事責任，以加強阻嚇性。

消防處牌照及審批總區危險品法規課助理消防區長王洪烈。（鄭子峰攝）

今年兩鬼油站火警 一致兩人嚴重燒傷 一釀高溫影響天橋結構

王洪烈分享處方今年偵破的4宗新型個案。首宗發生於2月6日長沙灣魚市場裝卸區，流動非法加油站起火波及多車，並導致兩名男子嚴重燒傷。其餘3案均在3月發生：人員於土瓜灣益豐大廈地舖內檢獲350升汽油，其潛在能量相當於1,000磅炸藥，嚴重威脅大廈住戶及鄰近安老院安全。

此外，一輛改裝成流動油站的輕型貨車於葵涌貨櫃碼頭南路橋底起火，濃煙影響港鐵東鐵綫及高速公路能見度，高溫亦影響橋底結構及交通安全。最後一宗則由消防處與海關在牛頭角樂華北邨停車場聯手破獲，檢獲400升未完稅汽油，並拘捕兩名男子，其中包括光顧的司機。公共屋邨停車場人流及車流密集，且缺乏針對性消防設施，一旦起火恐釀成連鎖反應，風險極高。

鬼油站熟客預約制營運 科技執法跨部門協作從源頭堵截

就日益猖獗的鬼油問題，消防處除依靠傳統巡邏，亦結合情報分析、跨部門合作及科技執法，來提升打擊行動的成效，包括利用無人機進行高空偵察，涵蓋偏遠及隱蔽黑點，提升巡查機動性與執法效率。單在今年首季，處方已進行41次無人機巡邏，並協助搗破4個非法油站。

處方亦加強網上巡邏，監察社交媒體並要求平台刪除相關違法廣告，在過去3個月已有5個相關廣告被刪除。消防處自2025年10月起設立「『油擊』舉報眼」電子平台及24小時熱線，讓公眾隨時提供情報，並透過數據分析掌握非法活動規律；亦以電視、電台及網上媒體，教導市民識別如「路邊長時間停泊車輛」或「濃烈電油味」等可疑跡象，並鼓勵市民在安全情況下積極舉報。

王洪烈續指，非法油站長期於物流重地如貨櫃碼頭經營，由於大貨車出入頻繁，執法人員難以分辨司機是在等待開工還是等待入「鬼油」。加上，其經營模式隱蔽，利用「熟客制」及「預約制」，不會隨便為陌生人服務，增加打擊難度。

為此，消防處已成立打擊非法燃油轉注活動策略小組，成員包括海關、警方、運輸署、工業總會及石油業界代表，嘗試從行業源頭及政策層面優化及制定策略；並積極聯絡各區的地區防火委員會，加強社區監察。消防處亦會與海關分享情報，曾在聯合行動中於口岸偵破陸路走私汽油及改裝油缸案件，從源頭堵截燃油流向。

根據《危險品條例》，汽油與柴油分別列為第3類及第3A類危險品，會釋放可燃氣體。若遇到明火、靜電或小火花，極易引發火災甚至在密閉空間引起大規模爆炸。所有燃油轉注活動必須在合規的持牌油站進行，此類油站的選址經過嚴格審批及監管，符合結構安全及環保要求。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。