新田地下製煙工場聘黑工製私煙　海關聯警搗破　拘6人檢$1626萬貨

香港海關與警方聯合執法，在落馬洲新田一個偏僻的鐵皮場，搗破一個面積達3,000呎、設完整生產線的地下非法製煙工場，人員檢獲300萬支私煙及大批懷疑用作製造私煙的原材料，總值約1,626萬元，應課稅值1,157萬元；並當場拘捕工廠負責人在內的6名男女，部分為持外國護照或「行街紙」的非法勞工，案件明日（19日) 於粉嶺裁判法院提堂。



海關表示，有關工場衛生環境惡劣，連日暴雨下出現漏水，部分私煙或原材料浸濕發霉。估計不法分子裝成偽冒知名品牌的香煙，供應本地及外國市場。



非法製煙工場面積約3,000 平方呎，設防噪設施。（海關提供）

香港海關稅收罪案調查科人員聯同警方落馬洲分隊特遣隊人員，前日（17日）展開聯合執法行動，警員在新田一個偏僻的鐵皮場附近巡邏，截查一名剛走出鐵皮場的51歲可疑本地男子。

警方其後進入該鐵皮場巡查，檢獲約300萬支私煙、約420公斤煙絲、一條完整的私煙生產線，以及大量懷疑用作製造私煙的原材料，總值約1,626萬元，應課稅值1,157萬元。

人員搗破該個大型地下製煙工場，並在場內發現另外5名非本地人士，當中兩人持有外國護照，餘下3人為持有不允許受僱工作的擔保書、即俗稱「行街紙」的免遣返聲請人士。警方當場拘捕該6名男女，懷疑他們在場內製造及處理私煙。

海關人員隨即到場跟進案件。經初步調查，相信被捕51歲本地男子為該工場負責人；其餘4男1女（35至50歲），懷疑受僱於該工場內工作。

警方當場拘捕6名男女，懷疑他們在場內製造及處理私煙。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任馬逸朗表示，該非法製煙工場面積約3,000 平方呎，設防噪設施，並配備一條相對完整的生產線，包括捲煙機、黏合濾嘴及包裝等工具。不法分子將煙草原材料包裝成偽冒知名品牌的香煙，供應本地及外國市場。

現場環境顯示，非法製煙工場設備簡陋，衛生環境極之差劣。近日連場暴雨，鐵皮場內多處積水嚴重，部分私煙或原材料更浸濕發霉。有關製煙機器設備明顯生鏽殘舊，整個生產過程亦無任何品質監管，欠缺基本衛生及消毒程序。馬逸朗指，不法分子為節省成本，極可能使用來歷不明，甚至成分存疑的煙草及添加物來製造私煙。

海關提醒市民，市面上的私煙，很大機會來自環境惡劣的地下製煙工場，吸煙危害健康，吸食來歷不明的私煙，會對健康造成嚴重及難以估計的影響。案件現正由海關深入調查中，6名被捕人將於明日（20日）早上在粉嶺裁判法院提堂。

海關稍後會聯絡有關商標持有人進行檢驗，若發現違反《商標條例》或其他相關法例，海關不排除提出進一步檢控。同時，人員亦會繼續追查有關機器、煙草原料、配件的來源，以及懷疑走私來港的私煙途徑，不排除有更多人被捕。

海關與警方會繼續保持緊密合作，運用情報主導及全方位的執法策略，從源頭、儲存以及分銷等不同層面，嚴厲打擊各類私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。