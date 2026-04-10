海關坪輋搗私煙工場　揭黑工24小時製煙　拘6人檢$2.2億煙草私煙

海關昨日（9日）在粉嶺坪輋一個偏遠鐵皮倉，瓦解一個大型地下製煙工場，內設防噪設施，並有完整生產線，包括捲煙絲、黏合濾咀、包裝等工序，將同一批煙草原料包裝偽冒成不同品牌香煙，估計該批「無牌煙」供應海外及本地市場，售價僅正價的三分之一 。



行動中，海關一共拘捕6名非本地黑工，調查發現，不法分子會24小時足不出戶，在製煙工場工作及留宿。人員檢獲大量製造私煙的原材料及製成品，包括檢獲31.92公噸製成煙草、123萬支私煙、私煙原材料、製煙生產線相關機器及兩輛貨車，市值達2.2億港元。



海關在粉嶺坪輋搗破大型地下製煙工場，檢獲31.92公噸製成煙草、123萬支私煙、私煙原材料以及製煙生產線相關機器，市值2.2億元。（梁偉權攝）

製煙工場設降噪設施 捲煙絲分裝出貨一條龍

海關針對一個活躍於新界、組織嚴密的私煙集團深入調查，鎖定一個位置偏僻，位於粉嶺坪輋大型鐵皮倉的地下製煙工場。海關稅收罪案調查科人員昨日（9日）見時機成熟，採取突擊行動搜查鐵皮倉，發現鐵皮倉中央位置設有密室，內有一條完整地下製造私煙的生產線。

海關稅收罪案調查科監督鄭家禮表示，生產線機器可分為捲煙及包裝兩部分。 首先，不法分子會用捲煙機器，將煙絲用紙捲起，再黏合濾咀，其後用包裝的機器，將散裝一支支生產的私煙，包裝成一包乃至一整條煙。

人員在密室內外均尋獲工業用的濾咀，相信用來阻擋運作機器期間的噪音，避免執法人員及市民聽到。海關在倉內檢獲大量製造私煙原材料及私煙製成品，包括31.92公噸製成煙草、123萬支私煙、兩輛涉嫌運輸煙草和私煙的貨車，估計市值高達2.2億元，應課稅值1.3億元。海關估計，檢獲的製成煙草及原材料，可生產至少3,000萬支煙， 若工場每日24小時運作，每日產出量可高達100萬支。

消息指，由於私煙產量甚少，估計工場僅營運初期；檢獲的私煙質素差，部分甚至差得不能流入市面。海關稍後將聯絡商標持有人，檢驗檢獲的私煙。據悉，有關私煙售價在市面僅20至30元，為正價完稅香煙90至100元的三分之一。

海關稅收罪案調查科監督鄭家禮交代案件，指檢獲的「無牌煙」衛生成疑。（梁偉權攝）

6人從鐵皮倉逃走被捕 揭在工場24小時留宿工作

海關行動期間，發現6人企圖從鐵皮倉逃走，關員迅速制止及拘捕他們，5男1女被捕人年齡介乎21至52歲，據悉當中5人為非華裔，一人為內地人，均以黑工形式在工場工作，有人以旅遊證件抵港，亦有部分人不能提供身分證明文件。

海關相信，私煙集團不惜工本，將製煙機器組裝成一條生產線，再揀選非常偏僻的位置逃避海關偵查。由於生產線需要多人同一時間操作，為維持產量，不法分子會24小時足不出戶在工場工作和留宿。鐵皮倉內有部分範圍，劃分作廚房、睡房和廁所之用。

鄭家禮指，現場檢獲的私煙用不同牌子的包裝盒偽裝成不同品牌，惟原材料實際上屬同一批製成煙草。海關相信，該批「無牌煙」最終會供應給海外或本地市場。海關會繼續深入調查案件，包括追查相關儀器、原材料來源和運入香港的途徑，不排除案件有更多人被捕。

據悉，有關機器為舊款生產機器，估計不法分子不惜工本，輾轉在地下市場以過百萬元的價錢，從海外香煙製造商購買其退役機器。檢獲的香煙包裝品牌，僅為彩色印刷，沒有任何防偽特徵，在本港市面上完稅產品沒有發售。

海關檢獲123萬支私煙，製成品屬少量，估計工場營運初期。（梁偉權攝）

海關相信，行動已瓦解一個龐大的私煙集團，並成功剷除有關生產線，堵截大量私煙流入市場的機會。 海關提醒，非法製煙工場衛生環境極之惡劣，缺乏品質的監管和衛生程序，消毒程序欠奉，部分煙絲更為發霉。不法分子為節省成本，使用來歷不明，乃至成份存疑的煙草製造私煙。

海關強烈呼籲，市民千萬不要購買來歷不明的私煙，以免對身體產生不良影響。 海關將繼續用全方位的執法策略和角度，在不同層面嚴厲打擊各類私煙活動。

根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。