駕失車載女友東廊遇查揭藏毒同被捕　鐵騎士涉無牌駕駛、拒捕9罪

今日（22日）中午12時半左右，警方的車牌識別系統在東區走廊近鰂魚測海濱花園東行線，發現一輛電單車是失車，於是上前截查。其間男司機一度反抗欲逃走，最終被捕。人員在姓黎（35歲）男司機身上檢獲少量懷疑依托咪酯的電子煙彈，他拒絕提供血液及尿液樣本以作分析，並報稱不適清醒被送往東區醫院治理。



警方經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未獲授權而取用運輸工具」、「車內盜竊」、「沒有提供血液及尿液樣本」、「拒絕接受初步藥物測試」、「拒捕」及「管有危險藥物」拘捕黎男；而同行姓陳（33歲）女乘客則涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」被捕，他們現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，兩名被捕男女為情侶關係。



警方在東區走廊東行線截查可疑電單車揭發事件。（鄭嘉惠攝）

警方稱，上周三（17日）柴灣翠灣邨的保安員報案，指一輛被鎖車的電單車被爆鎖及換去車牌離開。及至今日中午，警方巡邏期間，在東區走廊東行線發現一男一女駕乘的電單車，被車牌識別系統發現為失車，於是截停調查。

惟該男子拒捕，丟去懷疑依托咪酯，被捕後拒絕做相關測試，又未能出示駕駛執照。警方將二人拘捕並帶署作進一步調查。

警方扣查涉事電單車。（翁鈺輝攝）

男子被捕帶上警車。（翁鈺輝攝）

疑犯由警員押走。（翁鈺輝攝）