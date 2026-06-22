Save Lily｜Danny呼吸道合胞病毒感染　父母盼找出照顧上平衡方案

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】非常父母曾先生及關小姐的兩個多月大幼子Danny，昨日（21日）因出現發燒感冒症狀，緊急送往東區醫院治理；幸今早（22日）Danny退燒，胃口轉好，情況穩定，暫毋須接受「脊椎穿刺」手術。



曾先生及關小姐今日傍晚再到醫院探望兒子，表示Danny的病毒測試結果為「呼吸道合胞病毒感染」，驗尿結果暫時排除尿道炎的可能性。醫生建議留院24小時觀察，暫時未知出院日期。兩人對突如其來多了時間見兒子，不知是喜是憂，期望能找出避免骨肉分離又符合當局標準的平衡方案。



6月22日傍晚，Danny母親關小姐續到醫院探望兒子。（羅日昇攝）

曾先生及關小姐傍晚再到醫院，慶幸Danny已經退燒，暫毋須手術，「醫生話如果最嚴重，可能要抽血，同埋要去脊髓度抽一啲組織出嚟驗。」兩人認為最適合嬰兒的配方，都是從媽媽而來，「我哋認為人奶係最好嘅，牛奶呢係留返畀牛嘅主要係」，故關小姐會嚴格控制飲食及營養搭配。事件令他們更多時間探望兒子，關小姐一度稱：「情願Danny一直留喺醫院，可以無間斷照顧Danny。」但曾先生稱醫院不方便，亦多病菌，「我哋係擔心多囉，唔會開心咗嘅。」

曾先生稱，6月26日法庭判決，才知後續如何，但認為政府政策沒有考慮嬰兒與父母分離的效果，「「冇一啲設施可以既平衡到佢調查嘅需要，又可以繼續促進家庭團聚‥‥‥就算我哋接返去，其實社工都可以定期過嚟監察我哋嘅情況」。

他又指，年紀較大的兒童可以安撫，但Danny只得兩個月，難以令他理解，「佢可能真係以為父母唔要佢」。他亦不希望佔用醫療資源，希望能與社署商討，了解是否有更好安排，例如泵好人奶運予Danny，但要解決消毒問題，「餵人奶唔係話淨係令到佢飽咁簡單，係仔仔同媽媽之間一個親密嘅接觸嚟嘅。」

6月22日傍晚，Danny父親曾先生續到醫院探望兒子。（羅日昇攝）

曾先生稱，他們只是選擇了一個少數的分娩方法（家中分娩），在當局要求下，已作出配合及妥協。他希望政府將資訊的透明度提高，例如發指引提及沒有出世紙是否都可尋求醫療協助。

被問及如再有下一胎會如何處理，曾先生則認為芬蘭等外國在家分娩並不罕見，自己亦曾讀護理課程，但「都要睇返當時我哋喺邊度同埋屋企嘅環境嘅」，如離醫院太遠、有可能因此危及孕婦，便不會選擇在家分娩，「喺香港呢，係好難請到一個執業嘅助產士去屋企嘅。」

曾先生今早（22日）到醫院探Danny及支援關小姐。（翁鈺輝攝）

曾先生及關小姐今早在東區醫院受訪時，曾批評當局未有尊重Danny食人奶的意願。社署回覆指，6月3日按法庭指示將男嬰送往收容所由專業人員照顧。收容所人員昨天（21日）發現男嬰出現上呼吸道感染症狀，按恆常機制安排男嬰送往醫院治療。目前男嬰情況穩定，社署會與相關人士保持聯絡，密切跟進男嬰的情況。

社署自接獲有關個案以來，一直從多方收集資料和意見，並與相關人士會面，以及就個案與有關專業人士商討和作全面評估。社署會向法庭呈交報告，並將根據法庭指示執行男嬰的福利計劃和照顧安排。

6月22日早上9時半左右，曾先生為關小姐帶來外賣早餐。（翁鈺輝攝）

保良局早前則稱，由於涉及兒童私隱，局方不會透露個別兒童之情況；但保良局一直透過跨專業團隊，包括醫生、護士、前線幼兒工作員、社工等等，為兒童提供適切服務，包括生活照顧、醫療檢查及監察。

近期，局方的兒童住宿單位，有個別少數嬰兒患上上呼吸道感染，已呈報衞生防護中心監察。保良局會繼續密切留意住局兒童之健康情況，並為其提供適切治療及照顧。

6月22日凌晨時份，父母兩人在醫院職員陪同下，進入病房探望Danny。(李家傑攝)

亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生早前受訪時強調，「脊椎穿刺」屬於臨床上的恆常檢查，對於3個月以下、原因不明發燒的嬰孩而言，此檢查對排除致命的腦部感染（例如腦膜炎）至關重要。他呼籲，所有兒童照顧者應以嬰兒健康福祉為首要考慮，不應反對有助於斷症的醫療程序。另外，關日華指配方奶粉代替人奶完全無問題，家長毋須擔心嬰孩抵抗力會變差。

根據衞生署衞生防護中心網頁顯示，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。

傳播途徑包括直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播；或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播，通常在約1至2星期內痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況；嚴重個案或需氧氣療法或管飼法。如患者免疫力弱，可考慮採用抗病毒劑。如有因細菌引起的併發症，例如肺炎、竇炎或中耳炎，患者或須服用抗生素。

▼曾先生及關小姐與Danny合照▼