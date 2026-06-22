涉誘騙市民到虛假網站借貸　2個月洗黑錢$50萬　男子被判囚6個月

一名案發時62歲本地男子涉嫌於2023年10至12月期間，誘騙市民到虛假網站或應用程式進行借貸，總損失約10萬元；之後又利用銀行戶口，處理約50萬犯罪得益。他今日（22日）在東區裁判法院就一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）認罪。案件今日在東區裁判法院判刑，該名男子被判處監禁6個月。



一名案發時62歲本地男子涉嫌誘騙市民到虛假網站或應用程式進行借貸，總損失約10萬元，其間利用銀行户口，處理約50萬犯罪得益。今日（22日）於東區裁判法院承認洗黑錢罪，被判處監禁6個月。（資料圖片）

警方表示，於2023年10月至12月分別接獲12名受害人報案，指於2023年10月至12月接獲騙徒信息，並被誘騙透過懷疑虛假網站或應用程式進行借貸。他們其後發現受騙，遂向警方報案。總損失金額約10萬元。

網絡安全及科技罪案調查科經調查後，於2023年12月拘捕該名男子，他懷疑利用一個銀行戶口，於2023年10月至12月期間處理大約50萬元的犯罪得益。他其後被落案起訴一項「洗黑錢」罪。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，最高可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。