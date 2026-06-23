警察員佐級協會換屆　梁俊傑：會員不滿意加薪幅度　倡改善福利

香港警察隊員佐級協會今日（23日）在警察遊樂會，舉辦第二十七屆代表就職典禮。新一屆協會主席梁俊傑致辭時，以清朝文學家鄭板橋所寫的《竹石》，勉勵協會會員要像竹一樣，保持堅韌不拔的骨氣與鬥志。另外，他表示一直有關注強積金制度（MPF）人員在部分服務條件中，存在不合理的缺失，因此未來會在醫療福利、子女教育等各方面為同事爭取福利。對於公務員加薪事宜，他則稱收到會員意見指對於加薪幅度不滿意。



香港警察隊員佐級協會新任主席梁俊傑於就職典禮上致辭。（湯致遠攝）

梁俊傑：不滿意加薪幅度及「拉curve」機制

香港警察隊員佐級協會梁俊傑主席致辭時，以清朝文學家鄭板橋寫的《竹石》勉勵協會會員工作時要有如堅韌的竹子，以勇敢無畏的精神，面對逆境和困難，在惡劣的環境中抗爭到底，並磨練出堅忍不拔的特質。

他表示，協會一直十分關注強積金制度（MPF）同事與長俸制度（Pension）同事在服務條件方面的差異，他認為MPF同事在部分服務條件中存在不合理的缺失，包括退休後缺乏醫療保障、子女教育津貼欠奉、年假較少、強積金不能維持人員忠誠等，並認為這些可能是警隊長期招聘不足及人才流失的問題癥結，表示未來會為同事爭取有關的福利。

香港警察隊員佐級協會新任主席梁俊傑接受傳媒訪問。（湯致遠攝）

他於典禮後回應傳媒有關公務員加薪的看法，指收到會員及同事的不滿聲音，對加薪幅度失落。他表示，協會及他的立場是希望加薪幅度可依照機制上漲，例如按薪酬趨勢調查指標上升，不希望有「一刀切」的情況發生。其後問到「拉curve」機制，他表示協會七大總區同樣對機制十分不滿意，認為評核機制本身是好的，但不認同評核中設立「硬指標」，已去信公務員事務局長楊何蓓茵，希望可以面見對方反映不滿，甚至乎延後推行機制。

署理警務處處長簡啟恩致辭。（湯致遠攝）

簡啟恩：致力維護國家安全 擴大警隊招募活動至大灣區

署理警務處處長簡啟恩致辭時表示，現時警隊要面對的挑戰十分嚴重，政治越趨複雜，科技急速演變，人口結構改變，以及人才競爭激烈，警隊上下需要同心協力做好準備，積極應對。而他亦提到維護國家安全是重中之重，絕對不能夠「好了傷疤，忘了痛」，將會持續加強警隊內的國安氛圍，提升所有警務人員對維護國家安全的使命感，責任感及應對能力。

他亦表示將擴大警隊招募活動至大灣區，以及其他國內城市，例如北京，上海等，吸納更多愛國愛港的香港年輕人加入警隊。而他亦強調有效的職管溝通是不可或缺的一環，員佐級協會自創會以來，就一直充當警隊管理層及員佐級同事的堅實的溝通橋梁，對員佐級同事作出各方的支援，並致力向政府，各個政策局，反映人權，同事在工作上面的服務條件以及福利問題的關注，例如延長公務員的服務年齡，公務員子女內地就學的獎勵計劃等等。望能夠保持有效的溝通，即時回應以及反應同事所關注的議題。