公務員「拉curve」評增薪點 警員佐級會：憂擦鞋文化或動搖廉潔
撰文：潘耀昇
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公務員事務局10月起引入「拉curve」評級，至少5%表現相對差的公務員凍增薪點。警察隊員佐級協會主席梁俊傑表示，對條文內個別細節亦有保留，引述多個警務人員意見，包括有人擔心新制度下無可避免會衍生「馬房文化」及「擦鞋文化」，將原本針對工作能力的評核扭曲為對該員工的「人脈關係」考驗，甚至動搖公務員團隊經年累月建立的廉潔文化，認為局方有責任設立機制嚴防有人以權謀私。
公務員事務局日前公布「公務員評核制度優化計劃(第一期)」，目的是透過建立更嚴謹的工作表現評核制度，更有效地反映及區分公務員的工作表現水平，從而提升表現。梁俊傑向會員發信表示，協會支持政府為加強治理而提出優化公務員評核制度，且一貫同意公正及如實的工作表現評核有助提升員工工作表現。不過，協會對條文內個別細節亦有保留。
梁俊傑引述不少會員的憂慮大多圍繞局方設立「拉curve」評核增薪點，六級評級制中獲評為第四級或以下的員工將不獲發增薪點。他指，有人擔心新制度下無可避免會衍生「馬房文化」及「擦鞋文化」，將原本針對工作能力的評核扭曲為對該員工的「人脈關係」之考驗，甚至動搖公務員團隊經年累月建立的廉潔文化。
他說，局方有責任設立機制嚴防有人以權謀私，有意見認為新制度會對警隊內部造成分化，甚至產生撕裂，擔心警隊賴以成功的團結精神會受到衝擊；亦有意見預期新制度實施後，將出現大量關於評核不公的投訴，甚或訴諸法律行動，局方需確保風險可控，將影響盡可能減少。
協會代表將會與警隊管方及其他職方協會代表商討跟進，適時向局方反映意見，尋求各方滿意的方案，釋除各會員同事的疑慮。
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