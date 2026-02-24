警察員佐級協會團拜　主席梁俊傑：將更關注同袍福祉　倡改善福利

香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜，主席梁俊傑致辭時以馬的三個特質，包括忠誠、有紀律、擅於配合及高機動性形容同袍，指他們為受過嚴格訓練的「良駒」，以上特點可映照警隊專業精神。另外，他提到協會未來會更關注2000年6月後入職同事的福祉，會提倡政府以提供補貼等形式為警員及合資格家屬購買醫療保險，亦會提倡改善警員的房屋福利、加強警員子女的教育等。



全國政協副主席、香港警察隊員佐級協會首席永遠名譽會長梁振英表示，香港治安形勢不斷發生深刻變化，需與內地互相交流、互相學習。警務處處長周一鳴稱，整體罪案數字較前年下跌，有賴科技如「銳眼計劃」或使用無人機等，但強調警員專業精神及付出是無可取代；又感謝協會作為警隊內不可或缺的溝通橋樑，發揮「上情下達、下情上報」的功能。



香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜。（鄭子峰攝）

梁振英：香港治安形勢發生深刻變化 兩地需互相交流學習

梁振英於致辭時表示，香港治安形勢不斷發生深刻變化；又指去年罪案數字相較前年下跌，總數約9萬宗罪案。當中暴力案件只佔10%，而騙案卻佔一半，其中網上騙案佔三成，啟德體育園開幕後，演唱會門票網購騙案亦明顯增加，梁振英形容是治安形勢的一個新發展。另外，內地學生在電騙中的受害人數遠本地人高；長者受騙數亦有上升，梁振英表示，預防內地生集體騙案、以長者作為防騙重點宣傳對象，亦成為警隊的一項重要工作。

他表示，相關懲教、獄政工作亦因為治安形勢改變而受重壓，去年香港懲教院所收納人次上升30%；有兩院所收容人數超過原有限額。梁振英續指，香港與內地在警務工作、治安工作方面，已不是內地單向向香港學習、參考香港做法，而是兩地之間要做到互相交流、互相學習。他亦引述十五五規劃建議，指要提高公共安全治理水平。

香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜。（鄭子峰攝）

周一鳴：感謝協會擔當溝通橋樑 發揮上情下達、下情上報功能

周一鳴致辭時表示，去年整體罪案數字較前年下跌約5.9%，大部分罪案都有減少，包括市民大眾關注的劫案、爆竊案等，亦是有紀錄以來新低；連續數年錄得上升的詐騙案，亦於去年有所下跌。他指治安情況得以改善，科技上的協助，例如「銳眼計劃」或使用無人機等，成效是有目共睹，但他強調警員的專業精神及付出，實為關鍵，是無可取代的。

他表示，1月發生兩宗備受關注的案件，包括屯門一宗持刀襲擊案、及港島區一宗巨額日圓劫案，都充分展現警隊對處理突發及公共安全事件的果敢及專業，以及對偵查案件的鍥而不捨，才可極速破案。另外一宗受關注的黎智英案，這宗重大及複雜案件的裁決，更加凸顯警隊作為維護國家安全先鋒的決心及能力。

警務處處長周一鳴致辭。（鄭子峰攝）

周一鳴亦感謝警察隊員佐級協會一直擔當警隊內不可或缺的溝通橋樑，發揮「上情下達、下情上報」的功能，亦為警隊提供十分多寶貴意見，令到警隊政策更周全、更到位；同時為員佐級同袍亦提供全面支援，並積極向政府、政策局或警隊管理層反映同袍在服務條件及福利待遇方面之關注。

香港警察隊員佐級協會今日（24日）在警察遊樂會舉辦新春團拜。（鄭子峰攝）

梁俊傑：捍衛警員尊嚴及權益 從未對取締侮辱公職人員行為立場軟化

香港警察隊員佐級協會梁俊傑主席致辭時以生肖馬形容同袍，指馬象徵忠誠、有紀律、擅於配合及機動性強等，正是警察的特質。他指出，同袍均為受過嚴格訓練的「良駒」，以忠誠守護法治、以紀律嚴守崗位、以協作發揮團隊力量，及以機動應對千變萬化的挑戰。

他表示，協會未來會逐步把重心放在2000年6月後入職同袍的福祉上，因為強積金及舊制同袍在服務條件上存有不少差異，如年假較少、子女教育津貼欠奉、退休後缺乏醫療保障、強積金不能維持人員忠誠等。另外，因公營醫療系統不勝負荷，協會將提倡政府以提供補貼等形式，為警員及合資格家屬購買醫療保險。

此外，協會亦提倡改善警員的房屋福利，梁俊傑指近年有會員反映房屋津貼門檻過高，協會亦會研究相關情況。另外，協會亦認同政府及管理層，以重建舊宿舍或警察建築物增加宿舍的做法。梁俊傑續稱，未來亦會加強警員子女的教育，增加人員對政府的忠誠。

他強調，協會會保障警務人員尊嚴；去年政府決定不會以立法方式處理侮辱公職人員行為，協會雖理解及尊重，但會全力捍衛執法人員的尊嚴及權益，強調從未對取締侮辱公職人員行為立場軟化。

香港警察隊員佐級協會梁俊傑主席致辭。（鄭子峰攝）