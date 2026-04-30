宏福苑上樓︱櫃桶遭打開失首飾手錶現金　宏昌閣業主疑單位遭搜掠

宏福苑居民第一輪上樓安排踏入尾聲，有回家收拾的居民發現有屋內有財物遺失，報警求助。《香港01》接觸到其中一個宏昌閣的個案，業主指上樓後發現，單位內無被火災波及的家具疑被人打開搜掠，遺失首飾、手錶、現金。事主指無想過有人膽敢在災難現場偷竊，斥行為無恥：「如這間屋內有人離世，這些物品就是遺物。」



宏昌閣高層業主Ben（化名）的單位，客廳受災最嚴重，電視機、家具和雜物都被燒毀。（受訪者提供）

宏昌閣高層業主Ben（化名）和家人，周二（28日）獲安排上樓收拾。他的單位只有客廳被燒毀，其餘地方只是被煙熏黑，房內家具及物品都無被波及，但指發現明顯被搜掠過痕跡：「房間的櫃桶都被打開，有首飾盒不見了。」

據Ben向記者展示的一張房間相片，房內無被火波及的痕跡，家具和牆身完好，只是被熏黑。書枱的櫃桶被打開，入面的物品雜亂，有一個空盒被放在櫃桶的開口上，盒子外觀整潔，無被熏黑，疑大火之後才被人取出。房間地上有一個手袋橫臥 ，拉鍊無關上，有物品從袋中掉出。地板因蒙上了一層灰，可以見到多個鞋印，似曾有多人進入。

經粗略點算，Ben的單位不見了手錶、首飾、金器、現金等財物，估計價值幾十萬元。他即時通知了在場的警員，收拾過後就落樓報警。警員之後再上樓搜查，仍無法找到財物的蹤影。《香港01》就事件向警方查詢，暫未收到回覆。

4月28日宏福苑居民上樓情況。（馬耀文攝）

Ben指，宏福苑三月已曾發生過失竊事件，加上上樓前在社工提供的單位相片中，發現睡房的油壓床被人打開，已預想過會有財物損失，故一入屋就先用手機拍攝。雖然已做好心理準備，但他仍指無想過在大災難過後，有人敢入單位偷竊：「如這間屋內有人離世，這些物品就是遺物。這樣做很無恥。」

政務司司長卓永興周四（29日）指，宏福苑居民獲安排上樓後，過去九日收到75宗求警協助個案 。單計4月28日，警方收到七宗求警協助個案，涉及居民懷疑遺失財物 ，當中兩宗個案警方會作進一步調查。

警方現時仍在調查事件，但因不知財物是何時失竊，Ben相信找回財物的機會甚微。

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Ben一家近年已搬離宏福苑，單位是供定家人和親戚偶爾使用，大火發生時亦無人在內，所幸無造成傷亡。不過，Ben指自己出生時，和家人已居於宏福苑，形容單位是其家庭和人生的起點，即使已搬走了，再日再上樓仍心情沉重：「看社工傳來的相片時已有心理準備，但上到單位是兩種感覺。」

火災發生時，Ben一直擔心單位的情況，但幸好上樓時，發相收藏在單位內的樓契和相片都完好，坦言心情因此「好返啲」。

宏福苑宏泰閣3月發生失竊事件，警方後來拘捕三名工人及起回值九萬元的金飾。警方宣布實施一系列保安措施，包括登記工人身份、安排警員陪同工人進出大廈，及在工人離開時搜查是無可疑物品。