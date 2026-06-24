放債集團勾結洗黑錢家庭　誘青少年「賺外快」淋油追數　警拘29人

警方一連7日展開反高利貸及電話詐騙行動，瓦解一個一條龍犯罪集團，破獲荃灣3個犯罪據點。犯罪集團利用工廈作非法高利貸電話營運中心，隨機利用電話誘騙不同受害人借貸，並利用他們提供的個人資料詐騙其家人，造成二次傷害；更與一個「家庭式」洗黑錢集團互相協作，招攬及操縱青少年去組成收數行動組，進行非法收債活動。是次行動警方一共拘捕29人，檢取約30萬元現金，相信集團每月處理的黑錢提款額平均達100萬至200萬元；更揭發有負責以淋紅油等刑事毀壞行為追數的青少年身穿校服犯案，最年輕被捕人僅14歲。



東九龍總區重案組高級督察譚浩然（左）、總督察鄔凱寧（中）、高級督察盧業威（右）交代案情。（林振華攝）

隨機致電受害人誘借錢 取資料呃親友雙重收還款

東九龍總區重案組總督察鄔凱寧指，東九龍總區刑事部於6月17日至23日，一連7日展開代號為「寒殿」的反高利貸及反電話詐騙執法行動，以情報為主導，同時分析「銳眼計劃」閉路電視片段，瓦解一個組織嚴密、跨地區一條龍犯罪集團。她指犯罪集團為了逃避警方追捕，拆分不同工序，並採取「零物理接觸」的隔離手段操控營運，在荃灣分別設立3個隱蔽據點。

集團在第一個據點經營非法高利貸電話營運中心，透過隨機致電不同受害人，訛稱是持牌財務公司，誘使他們借錢，隨後利用借貸人提供的個人資料，在受害人清還款項的同時，針對他們的家人進行電話詐騙，造成二次傷害。

其次，犯罪集團與一個 「家庭式」洗黑錢集團互相協作，該「洗黑錢家庭」利用自己的住宅及一個鄰近的工廈單位作為據點，處理犯罪得益，同時由不同家庭成員操控這些傀儡戶口。這個犯罪集團利用年輕人想賺「外快」的心態，招攬和操縱青少年組成前線收數行動組，進行淋紅油等刑事毀壞的非法暴力收債活動。

整個行動中，警方一共拘捕29人，包括多名有三合會背景的骨幹成員、洗黑錢集團成員、傀儡戶口持有人及非法收債行動組成員。被捕人包括17男12女（14至70歲）。行動期間，警方亦檢取洗黑錢集團大約30萬元現金。

借出小額貸款後扣錢收高息逼數冚數 年利率達3000%

東九龍總區重案組高級督察譚浩然指出，犯罪團伙將受害人的詳細資料記錄在目標名單上，再評估受害人及其親友的財務情況。

一開始，不法分子會先提供小額貸款，但其後就會巧立名目，扣除不合理的手續費，同時在短時間之內，再收取高達本金百分之25至50的高昂利息。當借貸人無辦法如期償還利息時，集團就會強迫受害人接受條款更加嚴苛的貸款，誘騙他們借貸還款，俗稱「數冚數」，令到受害人債台高築。貸款的實際年利率可以高達百分之450至3,000。

當受害人陷入絕路時，集團會啟動第二重虛假債務重組詐騙，二次傷害受害人及其親友。不法分子會直接致電受害人的父母或親友，聲稱受害人有大筆未清還款項，利用親人的驚慌、想盡快息事寧人的心理，實施心理威嚇，同時派出前線非法團伙，進行淋紅油及傳送恐嚇訊息等非法收數活動，令受害人整個家庭受到嚴重的精神和財務傷害。

警方突擊搜查一個位於荃灣工廠區單位、大約1,300平方呎的電話營運中心時，在現場檢獲大量電話及儲值卡、電腦，以及大量放數及詐騙劇本、貸款申請表。

警方深入調查後發現，犯罪集團會對內部員工進行洗腦式訓練，要求內部員工設立短中長期目標，將俗稱「cold call」 的成功率指標化。主腦更會要求員工每日分享新聞以練習說話技巧，練習如何用更流暢、更具說服力的語調去博取受害人信任。

洗黑錢家族親自或派車手提款洗錢 每月處理$100萬至200萬

東九龍總區重案組高級督察盧業威指出，高利貸及詐騙電話營運中心犯罪集團，將洗黑錢的工序外判予另一個同樣位於荃灣區內的犯罪團伙。該洗黑錢集團以「家庭式」的模式運作，由核心骨幹成員進行高度封閉式管理。單位的核心管理人為一對孿生兄妹，並由他們的父親及兄長在背後協助整個運作。

集團會以1萬至1.5萬元報酬，誘騙心急想「賺外快」的人開立本地銀行傀儡戶口。隨後，骨幹成員會親自駕駛私家車，或調配車手到新界和九龍東各區的自動櫃員機，進行密集式的現金提款。該中心每個月處理的黑錢提款額平均達100萬至200萬元。

骨幹成員會指示車手，將提現的犯罪得益送往其他地方，甚至利用虛擬資產加密貨幣協助洗白資金。在同步突擊搜查之中，警方在上述第二個犯罪工廈單位、犯人住宅以及涉案車輛內，成功截獲大約30萬元現金、大量電子設備、SIM卡、帳簿以及大批不屬於被捕人的銀行卡。

另外，這個犯罪集團更加在幕後直接操縱一個青少年非法收數行動組。行動中拘捕了多名年僅14至15歲的青少年，涉嫌在全港各區干犯至少6宗淋紅油的刑事毀壞案件。犯罪集團利用年輕人想搵快錢的心態，外判暴力工序；部分被捕人在犯案時仍身穿校服、三五成群一同犯案。

東九龍總區重案組總督察鄔凱寧呼籲，年輕人切勿誤墮暑期工陷阱，淪為犯罪集團的替死鬼；家長亦需要加倍留心，必須多加留意子女的動向，避免子女因一時貪心、想搵快錢而抱憾終生。市民切勿輕信任何自稱持牌放債公司透過電話推銷貸款，不要輕易向不良財務公司提供任何個人及家人的資料。警方呼籲市民，如有疑問應立即報警求助，或者致電警方防騙易熱線18222查詢。