新型撞車碰瓷黨︱累積500宗案　申索金額達$1.35億　警再拉11人

今年年初，坊間流傳新型撞車碰瓷黨，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。經調查後，警方至今已累積達500宗懷疑個案，涉及金額達1.35億港元，其中有約320宗個案（超過六成）與同一間律師樓有關。



警方昨日（23日）進行第三輪拘捕行動，再拘捕多11名涉案人士，他們同為交通意外中的申索人，當中最高的申索金額為140萬元。連同早前行動，累計有36人被捕。



商業罪案調查科署理警司盧愛健。（馬耀文攝）

警接累積500宗懷疑「碰瓷黨」案 6成個案涉及同一間律師樓

商業罪案調查科署理警司盧愛健表示，自今年1月起，警方持續接獲香港保險業聯會、多間保險公司和市民的報案，指有人在交通意外索償中進行詐騙，至今已累積達500宗懷疑個案，涉及金額達1億3500萬元，當中約320宗個案與同一間律師樓有關。據知，500宗個案中，單一最大申索金額為800萬元。

警方從2月開始進行兩輪行動，拘捕了25名涉案人士，亦突擊搜查該間律師樓。

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第三輪拘捕行動 警拘11人 最高申索金額涉140萬元

昨日（6月23日）警方進行第三輪拘捕行動，再拘捕11名涉案人士，包括8男3女，年齡介乎28至47歲。各人報稱工程師、地產代理、運動教練等，他們在案件中的角色均為申索人，犯罪手法與以往案件相類近，包括報稱在病假期間失去工作收入和提交虛假文件。據知，涉案大部份人士都涉及同一律師行，當中最高的申索金額為140萬元。

的士司機護士夫婦被控3罪 周四提堂

而就在較早前案件中的被捕人士，經過警方深入調查後，在本月已落案起訴其中一對本地夫婦，他們為申索人，分別報稱是的士司機和護士。

在申索的過程中，二人提交虛假文書，包括虛假的車房維修收單據和收入證明。警方一共落案起訴他們共10條欺詐罪和企圖欺詐罪。此外，由於他們在民事訴訟程序中提交虛假文書，警方亦落案起訴二人10條妨礙司法公正罪；他們將於明天（6月25日）在東區裁判法院提堂。

警方會繼續全方位地打擊這種新型碰瓷詐騙案件，不排除稍後會陸續作出拘捕和起訴。

警方重申，如果使用欺詐手段並意圖詐騙，有可能干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條的欺詐罪；若涉及向法庭提交虛假檔案或作出失實的陳述，更可能干犯《普通法》中的妨礙司法公正罪。兩項罪名均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。市民切勿以身試法。