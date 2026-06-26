打假波拘19人｜消息指包括前香港足球先生盧均宜、傑志教練潘文俊

廉政公署及警方聯手瓦解涉及本地足球圈的犯罪集團，拘捕19人，包括多名現役、退役甲組足球員及教練，揭發涉案人士打假波或收外圍賭注，包括如火如荼的世界盃波纜。



消息指，被捕人士包括前香港足球先生、現任「至尊」足球會主教練盧均宜；活躍於娛樂圈及球壇的「至尊」班主王至尊，則協助調查。此外，傑志U18主教練潘文俊亦被捕。

盧均宜於2011至12年度獲選香港足球先生，掛靴前效力標準流浪，現為「至尊」的主教練。（資料圖片）

41歲的盧均宜，2011至12年度獲選香港足球先生，掛靴前效力流浪、傑志及標準流浪等，現為「至尊」的主教練。他亦參予電視節目的製作，在ViuTV真人騷節目《足球女將2》擔任「螢花」最新一季的主教練。

盧均宜於2011至12年度獲選香港足球先生，掛靴前效力標準流浪，現為「至尊」的主教練。（資料圖片）

傑志U18主教練潘文俊亦被捕。（資料圖片）

廉署及警方較早前在記者會表示，瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，涉嫌經營非法外圍賭博，並透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」獲利。犯罪集團收授非法外圍賭注，包括世界盃賽事，利用足球圈人士收授賭注及操縱打假波。

6月23日起，廉署及警方合共拘捕19人，包括犯罪集團首腦及骨幹，疑犯包括本地足球教練、現役及退役足球員，有人執教甲組球隊及港超聯U22球隊；當中一名被捕人，一面參與本地賽事「打假波」，一面做「艇仔」收波纜。牽涉的本地球賽是24/25及25/26年度兩個球季。

「至尊」班主王至尊協助調查；他活躍於娛樂圈及球壇。（葉志明 攝）

中國香港足球總會稱，對任何涉及操控賽果及非法賭博行為，採取零容忍態度，會按國際足協（FIFA）指引打擊相關不法行為。會長貝鈞奇接受《香港01》訪問時，害群之馬屬一小部份，「不斷有漏網之魚，希望能夠斬草除根」，會加強與廉署及警方合作。