打假波拘19人｜足總對操控賽果零容忍　會長貝鈞奇：希望斬草除根

廉政公署及警方聯手打擊打假波拘捕19人，包括多名現役、退役甲組足球員及教練，涉及多個球會，揭發本地足球圈人士涉操控犯罪集團，打假波獲利或收外圍賭注，包括如火如荼的世界盃波纜。



中國香港足球總會稱，對任何涉及操控賽果及非法賭博行為，採取零容忍態度，會按國際足協（FIFA）指引打擊相關不法行為。會長貝鈞奇接受《香港01》訪問時，害群之馬屬一小部份，「不斷有漏網之魚，希望能夠斬草除根」，會加強與廉署及警方合作。



中國香港足球總會會長貝鈞奇希望能夠斬草除根，杜絕「打假波」行為。(資料圖片)

中國香港足球總會（足總）表示，留意到執法部門今日公布有關打擊非法賭博活動之行動。會方對任何涉及操控賽果及非法賭博行為，採取零容忍態度，並一直與執法機構保持緊密溝通交流資訊，全面配合及協助相關調查，以打擊假波及非法賭博行為，共同保障足球誠信。由於案件仍在調查中，會方不會評論個別人士或相關細節。

足總致力加強誠信保障工作，透過United Lotteries for Integrity in Sports（ULIS）平台進行監察及異常投注分析，並按國際足協（FIFA）指引打擊相關不法行為。足總會繼續秉持誠信和公平性的原則，採取適當措施，確保各組別聯賽順利進行。

對於近年球圈屢爆造假行為，涉及多個知名球會及名宿。中國香港足球總會會長貝鈞奇過往曾批評為「恥辱」，今日行動後，他害群之馬始終會有，但屬一小部份，稱會全力支持執法機構打擊相關行為，並與廉署及警方保持緊密聯絡，加強合作，對打假波零容忍，「野草燒不盡，春風吹又生，不斷有漏網之魚，希望能夠斬草除根」。

廉政公署首席調查主任吳兆基（左二）、有組織罪案及三合會調查科警司周子軒（左三）交代詳情。（蔡正邦攝）

廉署及警方較早前在記者會表示，瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，涉嫌經營非法外圍賭博，並透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」獲利。犯罪集團收授非法外圍賭注，包括世界盃賽事，利用足球圈人士收授賭注及操縱打假波。

6月23日起，廉署及警方合共拘捕19人，包括犯罪集團首腦及骨幹，疑犯包括本地足球教練、現役及退役足球員，有人執教甲組球隊及港超聯U22球隊；當中一名被捕人，一面參與本地賽事「打假波」，一面做「艇仔」收波纜。牽涉的本地球賽是24/25及25/26年度兩個球季。