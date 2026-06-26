打假波拘19人｜至尊足球會：與主席無條件配合調查　對違法零容忍

廉政公署及警方聯手打擊打假波拘捕19人，包括多名現役、退役甲組足球員及教練，涉及多個球會，揭發有本地足球圈人士涉操控犯罪集團，打假波獲利或收外圍賭注，包括世界盃波纜。消息指，被捕人包括前香港足球先生、前公民足球隊教練、現任至尊足球會球員盧均宜。此外，傑志U18主教練潘文俊亦被捕。



至尊足球會今晚（26日）發聲明表示，對於任何違反體育道德、非法操控賽果或違法行為，一貫採取零容忍態度。該會及主席王至尊將全面、無條件地配合有關政府部門的調查。



至尊足球會主席王至尊。（資料圖片/葉志明攝）

至尊足球會聲明指，該作為過去三屆聯賽的冠亞軍得主，所有成員包括主席王至尊、教練和球員等一直全力以赴參與比賽，成績有目共睹，期盼各界切勿猜測及質疑球隊的態度和付出；同時，至尊足球會一向深信及堅守公平競技之體育精神，對於任何違反體育道德、非法操控賽果或違法行為，一貫採取零容忍態度。

球會重申，球會之財務、管理及營運一直保持最高透明度與合規性。如有需要，該會及主席王至尊將全面、無條件地配合有關政府部門的調查工作，以便盡快釐清事實，共同維護本地球壇的廉潔與健康發展。

王至尊另透過代表律師回應事件稱，暫未收到相關執法部門邀請協助調查。

至尊足球會聲明。（IG截圖）

廉署及警方較早前在記者會表示，瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，涉嫌經營非法外圍賭博，並透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」獲利。犯罪集團收授非法外圍賭注，包括世界盃賽事，利用足球圈人士收授賭注及操縱打假波。

廉政公署首席調查主任吳兆基（左二）、有組織罪案及三合會調查科警司周子軒（左三）交代詳情。（蔡正邦攝）

6月23日起，廉署及警方合共拘捕19人，包括犯罪集團首腦及骨幹，疑犯包括本地足球教練、現役及退役足球員，有人執教甲組球隊及港超聯U22球隊；當中一名被捕人，一面參與本地賽事「打假波」，一面做「艇仔」收波纜。牽涉的本地球賽是24/25及25/26年度兩個球季。