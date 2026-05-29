假波案　官斥漠視公平競賽原則　霍斌仁囚17月　另兩人囚近15月

港會前球員霍斌仁與一名隊友，涉串謀在球賽上以「拉襪」、舉手等動作暗示賽果，以讓在場觀看的「艇仔」看暗號後在外圍下注，3人早前經審訊後被裁定打假波，被裁定涉操控賽果及行賄等罪成，案件今（15日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官余俊翔斥，香港體育的持續發展建基於誠信、公信力及商業贊助，被告的行為破壞了香港足球運動的聲譽和成就，動搖公眾對香港足球的信心，漠視了公平競賽的原則。為彰顯罪行嚴重性，必須要判處阻嚇性刑罰，即時監禁無可避免，終判處霍入獄17個月、其餘2名被告則分別判囚14個月4星期。霍申請保釋以候上訴被拒。



3被告均涉操控賽果 霍另涉提供利益

3名罪成被告：霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、盧斯安奴(Luciano SILVA DA SILVA ，36歲，足球員）。霍被裁定串謀賭博時作弊及向代理人提供利益等5罪成，涉及以1萬至3萬不等行賄港會足球員莊馬仕和麥美倫以操縱賽果，及霍伙他人受款操縱賽果，以在愉園或中西區的賽事上賺錢。次及第三被告則2項串謀賭博時作弊罪成。案發於2021至2023年。

霍斌仁(左)被指會用拉襪、舉手等動作，暗示該場波的失球數字。(陳曉欣攝)

第二被告Waheed MOHAMMAD是一名「艇仔」。(陳曉欣攝)

第三被告盧斯安奴Luciano SILVA DA SILVA。(陳曉欣攝)

霍求情稱對本地運動教育有貢獻

首被告霍斌仁的代表律師求情指，霍沒有案底，有良好品格。據證人早前作供指，霍所給予的所謂「貼士」有時候是錯誤消息，而且霍對於本地運動及教育界均有貢獻，平常亦有捐款做善事。另外，本案在2023年發生，距離今天判刑已有3年多，可見涉及延誤，令霍承受龐大的精神壓力，望法庭可考慮緩刑。

次被告非球員無法操控賽果

次被告Waheed MOHAMMAD的代表律師求情指，他並非主謀，亦非足球員，故他與其他兩位被告不一樣，無法操控球賽結果，更不涉違反誠信，罪責亦較輕微。律師強調，次被告擁有會計學位，惟因本案已斷送了整個職業生涯，對他而言已是深刻的一課，望法庭輕判。

第三被告想盡快回巴西

第三被告盧斯安奴的代表律師求情指，被告依賴球隊及教球作為主要收入來源，惟至今已2年沒有收入。他亦因此失去了和家人相處的時光，其女兒因無法與父親相聚而感到焦慮。被告現在只想盡快回到巴西與家人重聚，望法庭輕判。

余官指案件有延誤酌情減刑

余官指，本案涉及大量足球賽事，涉案文件數量龐大，控方亦聘請了海外專家，加上新冠疫情的影響，不認同延誤問題在於控方，但同意案件有延誤，故酌情減刑。

3名被告均是一涉案群組的成員

審訊揭露，3名被告都涉及一個涉案的WhatsApp投資群組。霍曾表示，他有中國、巴西和尼日尼亞球賽的內幕消息，可以透過賭博賺錢，第三被告曾在群組內參與討論外圍賭博。次被告則是一名「艇仔」，他會觀看球賽，並留意霍在場上傳出的暗示動作以作投注。

污點證人指霍會在開賽初段做暗號

污點證人成嘉狄（Kartik Srivastava），亦是一名「艇仔」，他在審訊作供時曾揭露，他與霍等人曾一場愉園對中西區體育會的賽事前，在群組中討暗號，如霍拉襪，即表示會失兩球，舉手即表示最少失一球，如果成入場後5至10分鐘未見任何訊息，成便會離場。

巴西隊友指霍稱可付報酬招他加入

被告霍斌仁的隊友，港會兼職球員巴西籍莊馬仕供稱，霍在2021年10月一次球隊訓練時，先問他是否有興趣一起做生意，之後才指該生意是操縱賽果，至少輸1球及大比數落敗，每次可得一萬元報酬，並稱會由中國人提供。莊初時以為霍在開玩笑，但霍之後兩度提及，更把報酬增至3萬，莊才意識是認真的，但他最終沒有接受。

霍曾辯稱群組內的話只是開玩笑

代表霍斌仁的大律師曾辯稱，證人們提及的 WhatsApp群組，只是玩笑性質，就如一班男人討論女人等無聊話，霍更經常給「山埃貼士」，成不止一次跟貼士後輸錢，證明霍沒操控賽果。

官認為霍以金錢利誘隊友圖操控賽果

余官裁決卻指，霍所屬港會屬弱旅，且大多是業餘球員，是否有足夠球員出賽，有時甚至比贏輸更重要，如果莊馬仕也不落場，必定會影響賽事，認為霍以金錢利誘隊友，圖操控賽果，裁定霍罪成。

另兩被告亦有參與討論暗號

而次及第三被告亦熟悉賭博，常提及不同外圍賭博網站，並在群組討論「拉襪」等暗號動作，更曾約聚會學習打暗號和看暗號，故裁定另兩被告亦罪成。

巴西籍證人莊馬仕稱，霍斌仁曾邀請他一同做生意，他問為何時，霍稱是操控賽果，他初時以為霍在講笑。(陳曉欣攝)

屠俊翹原是被告之一，經審訊後被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

屠俊翹未參與討論罪名不成立

當時與霍同隊的足球員屠俊翹（29歲），原亦被控1項串謀賭博時作弊罪。但余官認為屠在群組參與討論的情況不多，認為他留在群組或只為方便找人下注，故裁定屠罪名不成立。

案件編號：ESCC438/2024