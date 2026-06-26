假冒孫兒及朋友騙兩長者$9萬　銀行職員揭發　20歲馬來西亞男落網

「猜猜我是誰」騙案再現！兩名分別73歲及90歲的長者，誤信假「孫兒、朋友」來電，對方聲稱急需金錢，向受害人索取共9萬元。其中一名受害人繳款後，再被騙徒索錢，在銀行領取現金時，被銀行職員察覺報警，警方追查後主動聯絡另一受害人及協助她報案。



警方翻查「銳眼」計劃下的閉路電視，前日（6月24日）於尖沙咀拘捕一名20歲馬來西亞籍持護照男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他於上述兩案有關，警方現正合併調查兩案。調查發現，被捕男子被犯罪集團招攬，包食宿以「海外任務」及「輕鬆賺錢」作招徠，安排來港收取騙款。



兩名分別73歲及90歲的長者，誤信「孫兒、朋友」來電，損失9萬元。（資料圖片）

警方於今年6月接獲一名73歲女子報案，指早前接獲陌生來電，對方自稱為其孫兒，訛稱急需金錢。報案人按對方照指示，於6月17日前往一間銀行提取6萬元現金，並將款項交予一名男子。同日中午，報案人再次接獲來電，被要求支付更多金錢。她其後再到同一銀行擬提取現金，銀行職員於是報警。

灣仔警區刑事部人員接手調查，根據情報分析、深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括對「銳眼」計劃下的閉路電視作全面分析，人員於6月24日於尖沙咀拘捕一名20歲馬來西亞籍持護照男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲一部手提電話。

經進一步調查及情報分析後，人員發現被捕男子亦涉及另一宗於6月23日發生的同類案件。案中一名90歲老婦接獲陌生來電，對方自稱為其朋友，訛稱急需資金周轉。老婦將3萬元現金交予該名被捕男子。警方其後主動聯絡老婦，並協助其報案。兩宗案件現正合併調查。

調查顯示，被捕人透過社交媒體加入兼職群組後，被犯罪集團招攬來港收取騙款。集團以「海外任務」及「輕鬆賺錢」作招徠，並安排其機票及住宿；被捕人全程透過社交媒體及電話與集團成員聯繫，從未與對方會面。被捕人其後按指示先後到灣仔及旺角向兩名長者收取騙款，兩宗案件涉案金額約9萬元。被捕人現正被扣留調查。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方呼籲市民提高警覺，尤其多關注身邊長者，接獲陌生來電聲稱親友急需金錢時，應保持冷靜並立即核實身份，切勿將現金交予陌生人；如有懷疑，可致電18222防騙易熱線求助。